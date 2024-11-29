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陳世凱拜會高雄議會僅綠營議員參與 白喬茵轟失望

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
市議員黃香菽也說，陳世凱拜訪高市議會卻未邀請其他黨籍議員，「我們就被講說，國民黨是不是都沒在關心這議題？」圖／翻攝自高雄市議會直播
市議員黃香菽也說，陳世凱拜訪高市議會卻未邀請其他黨籍議員，「我們就被講說，國民黨是不是都沒在關心這議題？」圖／翻攝自高雄市議會直播

高鐵南延屏東目前極大可能朝「高雄方案」進行，交通部長陳世凱昨親自南下拜會高市議長康裕成，與會還有多名民進黨籍議員，未見國民黨議員；對此，藍營議員白喬茵質疑政策溝通分顏色，她身為議會交通委員會副召集人感到失望，宣布辭去副召集人職位，國民黨團總召黃香菽也說「外界都說國民黨是不是都沒在關心這議題？」

陳世凱昨日拜會高市議長康裕成，高市交通局長張淑娟和民進黨議員何權峰、黃文志、郭建盟、湯詠瑜、張勝富和邱俊憲等人到場共同討論，康裕成說高雄人好不容易結束台鐵地下化施工黑暗期，又將面臨高鐵施工，「早知現在，何必當初」；希望車站的地下、地上連通銜接各商圈、帶動商機，務必降低施工對地方帶來的衝擊。

「看新聞才知道高雄市議會昨天蓬蓽生輝！」白喬茵指出，交通部長陳世凱昨日到議會和交通局長、高市議長、高市民進黨議員交流高鐵南延心聲，但國民黨卻完全未收到邀請通知，質疑政策溝通還要分顏色，未來南延段需有民進黨黨證才能搭乘嗎？她多次參加說明會表達看法，包括工程是否延期、民眾衝擊如何都未獲回應。

白喬茵表示，高雄車站周邊以私人土地居多，民眾最在乎的封路、拆遷、工期等問題，鐵道局都以「路線確定後才能進行相關評估測量」回應，而手握最多資訊、決定權的交通部長昨日到高市議會，「居然只敢鎖在議長小房間內取暖，我不生氣，我是失望透頂」，她決定今日起辭去交通委員會副召集人職位表達抗議。

市議員黃香菽也說，陳世凱拜訪高市議會卻未邀請其他黨籍議員，「我們就被講說，國民黨是不是都沒在關心這議題？」康裕成今在議事廳特別澄清回應，當時交通部長只與她相約談話，沒為邀請任何黨團議會參與此拜會行程，她昨天因為前面行程拖延，回到辦公室時，裡面已有多位民進黨團議員，但並非議會或她邀請。

陳世凱昨日拜會高市議長康裕成，高市交通局長張淑娟和民進黨議員何權峰、黃文志、郭建盟、湯詠瑜、張勝富和邱俊憲等人到場共同討論。圖／高雄市議會提供
陳世凱昨日拜會高市議長康裕成，高市交通局長張淑娟和民進黨議員何權峰、黃文志、郭建盟、湯詠瑜、張勝富和邱俊憲等人到場共同討論。圖／高雄市議會提供
議長康裕成今在議事廳特別澄清回應，當時交通部長只與她相約談話，沒為邀請任何黨團議會參與此拜會行程。圖／翻攝自高雄市議會直播
議長康裕成今在議事廳特別澄清回應，當時交通部長只與她相約談話，沒為邀請任何黨團議會參與此拜會行程。圖／翻攝自高雄市議會直播

交通部長 國民黨 議員

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