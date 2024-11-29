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原民會組織法藍綠衝突！陳瑩攻主席台遭架走喊閹割討論

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院院會今討論原住民族委員會組織法修正草案，綠委陳瑩（左二）衝上主席台，喊「族群問題不可以用表決來閹割。」圖／取自國會頻道
立法院院會今討論原住民族委員會組織法修正草案，綠委陳瑩（左二）衝上主席台，喊「族群問題不可以用表決來閹割。」圖／取自國會頻道

立法院會今討論原住民族委員會組織法修正草案，民進黨立委認為，不該區分山地原住民與平地原住民，這是殖民時代延續下來的作法。國民黨團提案表決停止討論，綠委陳瑩不滿衝上主席台，大喊「族群問題不能用表決處理，只會閹割討論」，遭藍營女立委架走，爆發衝突，最後主席江啟臣喊休息。

今討論原住民族委員會組織法第3條及第4條、第7條，其中3、4條文修正草案備受爭議，重點包括原民會主委由山地原住民與平地原住民輪流擔任、原民會委員改為無給職。藍委鄭天財、高金素梅的修法版本中，原民會置委員19人至29人為無給職。

稍早過程中，以陳瑩及綠委伍麗華為首，民進黨立委們均認為不該區分原住民是山地還是平地，且族群委員均盡心盡力上班，若改成無給職對他們不公平。

逐條討論時，國民黨團提案表決停止討論，陳瑩搶上主席台，緊抓麥克風說「我們要發言、要討論，族群問題不可以用表決來閹割」，隨即遭多位國民黨女立委架走，陳瑩邊嗆「不要拉我」，雙方現場爆衝突，最後江啟臣說，表決結果贊成55人，停止討論通過，現在休息。

國民黨 陳瑩

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