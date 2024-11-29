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馬龍換球衣！馬英九首握球拍會奧運六金 雙馬開球後雙龍搶珠

聯合報／ 記者林新輝／台北即時報導
馬英九基金會率陸生團第三天，上午到陽明交通大學參加兩岸學生音樂交流，大陸桌球國手、奧運6金得主馬龍（右六）受到不少學生歡迎，下午與蔣澎龍球技交流。記者潘俊宏／攝影
馬英九基金會率陸生團第三天，上午到陽明交通大學參加兩岸學生音樂交流，大陸桌球國手、奧運6金得主馬龍（右六）受到不少學生歡迎，下午與蔣澎龍球技交流。記者潘俊宏／攝影

陸生參訪團第三天，重頭戲下午登場。奧運桌球「6金」馬龍下午參訪文化大學將與文大也是前國手蔣澎龍、陳思羽「切磋球技」。熱愛游泳、長跑、騎單車的前總統馬英九將「首度」執桌球拍，對上就是「奧運6金」馬龍。

這場台灣桌球迷期待的桌球交流，會有球桌雙方都換上球衣的「雙馬開球」儀式，由馬英九與馬龍開球。據了解，馬辦一度想「特訓」馬英九，但馬認為兩岸貴在交流，「接不到」馬龍的球也沒關係。

接著會有2場雙打與單打的交流，此次來訪的陸生團除馬龍以外，也有一位學生會打桌球，他們將搭檔蔣澎龍與陳思羽。

重頭戲的單打則有蔣澎龍與馬龍交手，上演一場「雙龍搶珠」的戲碼。

陸生團今天一大先到陽明交通大學參加兩岸學生音樂交流。9點就有許多球迷在活動中心門口排隊，想要與馬龍見一面，也有球迷接連幾天追星，幸運拿到馬龍簽名，今天還想試試拿到楊倩的簽名。

明天陸生團將離開台北前往日月潭，據了解陸生團非常期待。日月潭也是馬英九年年泳渡的地方，預料他會有很多故事可以跟陸生團分享。

陳思羽 馬英九 馬龍

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