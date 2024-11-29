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京華城案 民眾黨主席柯文哲被控貪汙圖利…今下囚車神情鬱卒

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲被控貪汙圖利等罪嫌，今遭提訊，下囚車低頭神情略顯鬱卒。記者黃義書／攝影
民眾黨主席柯文哲被控貪汙圖利等罪嫌，今遭提訊，下囚車低頭神情略顯鬱卒。記者黃義書／攝影

台北地檢署偵辦京華城容積率案及政治獻金案步入尾聲，今再度提訊民眾黨主席柯文哲，柯在11月13日光頭造型曝光後，今下午1時再度露面，他下囚車後，低頭神情略顯鬱卒、沮喪，在法警戒護下快步進入候審室。

北檢本周密集提訊關鍵被告李文宗、彭振聲、沈慶京、應曉薇等人，今再提訊民眾黨主席柯文哲，釐清關鍵貪汙收賄、圖利等疑點，以鞏固案情，全案將於今年12月底應曉薇等人延押期限屆滿前偵結。

檢方調查京華城案容積率，懷疑官商勾結護航京華城，威京集團透過北市議員應曉薇陳情拜訪時任台北市副市長、京華城案專案管理人彭振聲，陳情討論容積率，並以都市計劃法第24條規定自提細部計劃修訂案，參採「都市更新建築容積獎勵辦法」，法外創設「韌性城市貢獻、智慧城市貢獻、宜居城市貢獻」等三項獎勵項目。

檢方懷疑，威京集團向北市都發局申請爭取20%容積獎勵，並自購30％容積移轉，容積率560%一路暴增到840%，鼎越開發獲20%容積獎勵率，不正利益111億餘元。檢方偵查3個月，全案進入收尾階段，陸續提訊被告，鞏固貪汙圖利、行收賄等犯罪事實。

政治獻金部分，檢方日前約談柯妻陳佩琪到案作證，協助專案小組釐清柯文哲的金流，也多次提訊柯文哲「大帳房」李文宗，釐清是否透過木可公關公司虛報項目挪用政治獻金，涉犯背信、侵占、偽造文書等罪嫌。

檢方日前在柯羈押屆滿前聲請延押，北院認定裁准延押2個月，並禁止接見通信。北院指出，柯文哲經訊問後依目前卷證資料，涉犯貪汙治罪制條例圖利罪犯罪嫌疑重大，且有共犯未到案，犯罪事實尚待釐清，有事實足認湮滅證據、勾串共犯證人之虞，所犯為5年以上有期徒刑之罪，有逃亡、串供之虞，裁定11月5日起延長羈押2個月，並禁止接見通信。

民眾黨主席柯文哲被控貪汙圖利等罪嫌，今遭提訊，下囚車低頭神情略顯鬱卒。記者黃義書／攝影
民眾黨主席柯文哲被控貪汙圖利等罪嫌，今遭提訊，下囚車低頭神情略顯鬱卒。記者黃義書／攝影

京華城 容積率 政治獻金 柯文哲 貪汙

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