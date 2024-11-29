藍委質疑釋憲實質廢死 吳思瑤批製造社會對立不安

師鐸獎女教師遭性侵並以鐵鎚敲擊殺害案，因憲法判決出爐後被法官引用後得以逃死。國民黨立委今天與受害者家屬呼籲社會各界，於12月3日案發十周年公開站出來，向政府表示反對廢死。 民進黨立院黨團表示，死刑合憲不會被廢除，在野黨委員不要一再消費死刑，擴大製造社會不安與對立。

台南殺警案、師鐸獎女教師命案死者家屬今和國民黨8名立委共同舉行記者會，受害者以錄製影片表示，「真正的無期徒刑，就是殺人犯對我們家的傷痛。」國民黨立委羅智強轟，實質廢死的大法官是兇手幫兇，也是未來殺人犯最大共犯，因為保證殺人免死。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，大法官解釋死刑是合憲，死刑不會被廢除，沒有實質廢死，請在野黨不要一再消費死刑。立委職責應該要把制度健全法制化，修法避免任何犯罪人透過各種方式逃避刑責，也要修法杜絕冤獄的產生，更要修法強化終生監禁不得假釋的制度，確保犯罪嫌疑人獲得應得懲戒。

吳思瑤說，立法院要做的是精進制度修法，國民黨一方面撫慰受害者，國民黨立委居然稱不會進行配套修法，這不是說一套做一套嗎？受害者家屬傷痛應該要獲得保護。

針對國民黨團表態不支持廢死的大法官被提名人，民進黨立委賴瑞隆表示，大法官提出看法各界有不同聲音，大法規要接受各界批評跟檢視，各種意見充分表達都尊重。