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被反應便當不好吃…韓國瑜中午院會宣布吃麥當勞 立委一陣歡呼

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被反應便當不好吃…韓國瑜中午院會宣布吃麥當勞 立委一陣歡呼

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院上午在院長韓國瑜（右）的主持下三讀通過學生輔導法部分條文修正草案。記者葉信菉／攝影
立法院上午在院長韓國瑜（右）的主持下三讀通過學生輔導法部分條文修正草案。記者葉信菉／攝影

立法院今天召開院會，審查「學生輔導法」部分條文修正草案時，立法院長韓國瑜為歡迎來自日本大阪市市議員到議場旁聽，用日語喊歡迎光臨，並宣布，由於有許多委員反應便當不好吃，所以中午有兩份午餐，一個是便當，一個是麥當勞，引發台下立委們一陣歡呼。

立法院上午馬拉松式審查法案，一口氣二、三讀通過「學生輔導法」、「貨物稅條例」修正草案等，時間接近中午時，韓國瑜突然宣布，由於院會有許多委員反應便當不好吃，所以準備兩份午餐，一個是便當，一個是麥當勞，讓台下立委們紛紛歡呼鼓掌。

另外今天有外賓到立法院議場旁聽，韓國瑜在院會上表示，現在在議場二樓有兩批來自海內外的好友，第一批來自雲林科技大學EMBA高階領袖班、第二批來自日本大阪市市議員的好朋友們，並用日文喊歡迎光臨。

便當 立法院 韓國瑜

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