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英國下議院動議聯大2758號決議不涉台地位 藍委發聲了
英國下議院決議，1971年聯合國大會第2758號決議未提及台灣，未處理台灣的政治地位，也未確立中華人民共和國對台灣的主權。國民黨立委李彥秀今日對此表示，盼英國國會除聲援外，能責成行政機關強化與台灣的實質合作交流。
針對英國下議院決議聯大2758號決議不涉台灣地位，李彥秀表示，中華民國是主權獨立國家，也是聯合國創始會員國，聯合國大會第2758號決議，不公正的排除中華民國的代表權及國際參與，造成我國人民在國際上缺乏保障，造成台灣在國際的參與邊緣化，這是絕對不能接受的。
李彥秀說，對於英國國會下議院的決議，非常感謝。「希望英國國會除了聲援外，也能責成行政機關繼續強化與台灣的實質合作交流，強化台英政府間的交流層級，用實際的行動支持中華民國重返國際社會，這更是台灣2350萬人民真正的期待。」
李彥秀指出，台灣的外交處境艱困，英國「衛報」（The Guardian）日前報導，前總統蔡英文原訂10月16日至18日訪問英國，並期待能在英國國會向議員發表演說，結果就受到英國外交單位出手干預下推遲，只是因為避免外交大臣拉米（David Lammy）訪中生變。
李彥秀認為，外交最後還是繞不開敏感的兩岸關係，台灣要真的拓展國際空間，穩定區域和平與安全，在全球聲援台灣的有利大環境下，還是需要民進黨政府更務實、更穩健、更有負責的提出兩岸與國際的國家戰略。
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