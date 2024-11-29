快訊

馬龍換球衣！馬英九首握球拍會奧運六金 雙馬開球後雙龍搶珠

台積電原本要取的名字被捷足先登 結果這家市值現僅台積電的1600之一

身心調適假看到要能吃到 公僕揭請假難處：愛貓死了適用嗎？

國發基金調查委員會12月2日登場 討論召集人與運作要點

中央社／ 台北29日電

國家發展基金不當投資調查委員會12月2日將召開第一次會議，屆時將討論運作要點。朝野黨團推派成員名單今天出爐，包含民進黨團總召柯建銘、國民黨團書記長林思銘、民眾黨團總召黃國昌都是委員會成員。

民眾黨立法院黨團鑑於國發基金投資的如興、聯合再生等公司發生虧損弊案，日前提案要求成立「國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會」，並得依法召開聽證會。立法院會22日處理提案時，因在野黨具人數優勢，提案順利通過，這也是國會職權修法釋憲案後，首度成立的調查委員會。

根據立法院會決議內容，國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會將由朝野黨團依比例推派14人組成，國民黨團推派7人、民進黨團推派6人、民眾黨團推派1人，並於11月29日由議事處彙報各黨團名單。

決議內容也指出，調查委員會於12月2日下午2時召開第一次會議，由國民黨黨團推派代表充任主席，並由出席委員決定調查委員會召集人，議決立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會運作要點。

議事處彙整的朝野黨團推派成員今天經立法院會通過，根據名單內容，國民黨立法院黨團推派部分，包含書記長林思銘、立委吳宗憲、徐欣瑩、陳超明、游顥、楊瓊瓔、葉元之。

民進黨立法院黨團則推派黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘，以及立委鍾佳濱、莊瑞雄委員與沈伯洋；至於民眾黨團則推派黨團總召黃國昌。

國家發展基金 國民黨 民眾黨 立法院

延伸閱讀

台糖未認真討欠款 黃國昌要凍結預算

郭國文要辜仲諒12強賽獎金加碼 黃國昌酸陳啓昱把錢吐出來

勞動部不認「許銘春演唱會」用就業基金 黃國昌轟厚顏無恥

司法院預算暴增20億 黃國昌批院長連3年都要去法國 根本複製

相關新聞

京華城案 民眾黨主席柯文哲被控貪汙圖利…今下囚車神情鬱卒

台北地檢署偵辦京華城容積率案及政治獻金案步入尾聲，今再度提訊民眾黨主席柯文哲，柯在11月13日光頭造型曝光後，今下午1時...

中火事件被卓榮泰點名 盧秀燕摃上行政院：高位者要以蒼生為念

行政院長卓榮泰日前點名台中市長盧秀燕，針對中火事件，希望不要政治凌駕專業。盧秀燕今天回議員質詢隔空喊話：報告院長，坐高位...

打臉侯友宜？ 國土署：新北排擠其他縣市汙水補助經費

新北市長侯友宜昨視察工程時，表示接管補助從20幾億砍到剩8億，希望中央能提升。國土管理署今表示，今年度新北市獲中央核定補...

綠委清晨立院排隊遞案 民眾黨團曝目的：行政部門遮羞布？

民進黨立院黨團幹部今晨到立法院議場排隊遞案，民進黨團幹事長吳思瑤呼籲，在野黨以民生優先，不要再搞政治性法案。民眾黨立院黨...

抗議陳世凱拜會高市議會未通知 白喬茵辭副召集人

交通部長陳世凱昨天拜會高雄市議會，到場議員皆為民進黨籍；國民黨高市議員白喬茵今天說，國民黨完全沒人收到邀請，今天起辭掉高...

雲林審查國土計畫法修正案 最新5大劃分原則出爐

被內政部點名的雲林縣國土計畫，今天由縣長張麗善召開國土修正審查會，主要針對農1、農2的5大劃分原則進行審查，大致獲認可，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。