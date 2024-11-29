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抗議陳世凱拜會高市議會未通知 白喬茵辭副召集人

中央社／ 高雄29日電
國民黨籍高雄市議員白喬茵。圖／聯合報系資料照片
國民黨籍高雄市議員白喬茵。圖／聯合報系資料照片

交通部長陳世凱昨天拜會高雄市議會，到場議員皆為民進黨籍；國民黨高市議員白喬茵今天說，國民黨完全沒人收到邀請，今天起辭掉高市議會交通委員會副召集人表達抗議。

白喬茵今天在臉書（Facebook）上發文表示，看到新聞才知道陳世凱昨天特地南下聽取高雄市交通局長、高雄市議長等人對高鐵南延的心聲，包括議長康裕成在內，在場全是民進黨議員，「照片拍得一片祥和之氣，但本黨完全沒人收到通知和邀請。」

「我不生氣，我是失望透頂」，白喬茵表示，今天起要辭掉高雄市議會交通委員會副召集人的「塑膠」位置表達抗議；她也質疑，「現在是連政策溝通都要分顏色，還是未來高鐵南延到屏東的這一段要有民進黨黨證才能搭乘？」

白喬茵指出，她參加2場高鐵南延案說明會，並提出多項的質疑和關心，但現場鐵道局皆未給予正面回應，「結果手握最多資訊、最多決定權的部長來議會交流意見，居然只敢鎖在民進黨議長的小房間內取暖。」

陳世凱昨天到高雄市議會說明「高鐵延伸屏東」路廊方案，除了康裕成外，高雄市民進黨議員何權峰、黃文志、郭建盟、湯詠瑜、張勝富及邱俊憲等人也到場，現場無其他黨籍市議員。

陳世凱表示，今年底將決定高鐵延伸屏東案的路線，約3至4年後才動工；高雄案將採最小範圍、對綠園道影響最少、降低對交通影響等。

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