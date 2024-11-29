中火事件被卓榮泰點名 盧秀燕摃上行政院：高位者要以蒼生為念

行政院長卓榮泰日前點名台中市長盧秀燕，針對中火事件，希望不要政治凌駕專業。盧秀燕今天回議員質詢隔空喊話：報告院長，坐高位掌權力的人，要以蒼生為念，有正確的能源觀念，不要讓人民用肺發電。卓榮泰今到台中則回應：謝謝市長認知與合作。

行政院長卓榮泰日前表示，各界希望不要政治凌駕專業，卻又經常有政治因素在其中，並點名台中市長盧秀燕「槓上行政」，卓榮泰表示，「我完全了解地方首長的講法、想法、做法，她一定要滿足她的市民，但任何一個有志於未來往中央發展的人，此時，我們就會看見她的氣度，還有她的心理狀況」。

國民黨台中市議員朱暖英今天質詢要求盧秀燕回應卓榮泰的說法，盧秀燕說，六都首長，卓院長只點名我，她要說：報告院長，坐在高位，有權力的人，應該以蒼生為念，訂定正確的能源政策，不要讓人民用肺發電。

卓榮泰今天到行政院中部辦事處訪視，本報記者問卓揆對盧秀燕回應，卓榮泰原本經過煤體時只顧與工作人員談話，聽到盧秀燕時，轉頭表示「謝謝市長認知與合作」

議員朱暖英說，據民調指出欣賞盧秀燕市長的民調，幾乎高雄市長陳其邁及台北市長蔣萬安的近2倍之多。盧市長會有高民調主要因素之一，就是自上任之後，實質的大幅改善空污問題，對固定、移動及逸散污染源進行有效監管，且對中火大力監督並開罰。讓人幾乎不用再隨身戴著空氣清淨器。她呼籲盧秀燕選總統，讓人民呼吸好空氣。