英國會通過2758決議不涉及台灣 綠委籲立院勇敢發聲

英國國會昨通過聯合國2758號決議不涉台案，民進黨立委賴瑞隆表示，感謝世界各國為台灣發聲，呼籲立法院也能勇敢表態，讓世界知道聯合國2758號決議不涉及台灣，這是歷史事實。

針對聯合國大會第2758號決議未提及台灣，繼澳洲、荷蘭、歐盟、加拿大後，英國下議會也通過類似的決議或動議。

賴瑞隆指出，世界各國陸續表態聯合國2758號決議不涉及台灣，對台灣是正面鼓勵，代表未來有更大機會用台灣名義走向全世界，感謝民主友邦勇敢為台灣發聲，讓民主國家看見台灣經濟、自由、民主、人權。

賴瑞隆表示，世界各國都對台灣表達支持，立法院應該要勇敢表達立場，讓全世界知道聯合國2758號決議不涉及台灣，這是歷史事實，希望在這樣基礎下得到世界各國跟中國認同，兩岸間和平共存、和平發展，並展開更多協商，這都是正確方向。

民進黨立委范雲說，英國下議院正式通過動議，指出聯合國第2758號決議文沒有提及台灣、不涉及台灣的政治地位、沒有確立中國對台灣的主權，這都是她擔任共同主席的國際組織IPAC所發佈的模範決議內容，愈來愈多國家明白，挺台灣，就是捍衛民主價值。