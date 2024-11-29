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總統賴清德五股拜廟 明天要出訪友邦…託民眾幫忙祈求平安
賴清德總統今天上午到五股賀聖宮參加慶成謝土祈安三朝清醮法會，在致詞時提到他明天要出訪太平洋三個邦交國，希望透過當面交流，繼續發掘合作機會，讓台灣更這些國家感情更好，他也說，剛剛參拜時有祈求神明保庇這次出門平安順利，任務可以成功，也拜託民眾來如果有拿香拜拜，也幫忙祈求一下。
賴清德說，明天就要率團出發前往馬紹爾群島、吐瓦魯與帛琉共和國三個太平洋邦交國，這是他上任後第一次出訪，除了要回應三個太平洋國家熱情邀請，也希望透過實地參訪、當面交流，繼續發掘合作機會，讓台灣跟這些國家感情更好，創造兩國人民福祉。
賴清德說，他這次有祈求神明保庇這次出門平安順利、任務可以成功，在他出國期間，民眾如果有拿香拜拜，也幫忙祈求一下，未來他會努力加深台灣跟這些國家關係，用更大努力，因應全世界各種挑戰，讓台灣繼續走入世界，讓台灣人民看見未來。
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