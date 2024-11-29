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立院三讀通過貨物稅條例 復康巴士免徵貨物稅延長5年

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
復康巴士示意圖。圖／聯合報系資料照
復康巴士示意圖。圖／聯合報系資料照

立法院會今天三讀通過貨物稅條例第12條修正案，原本實施到今年底的購買復康巴士及載運輪椅使用者車輛免徵貨物稅，確定再延長5年，至118年12月31日，鼓勵民間單位購買復康巴士，照顧身心障礙者、行動不便人士行的需求。

我國將邁向超高齡社會，為鼓勵民間單位捐贈及營運單位購買復康巴士及載運輪椅使用者車輛，照顧身心障礙者、行動不便人士行的需求，財政部參據衛生福利部及交通部意見，提案修法延長購買復康巴士及載運輪椅使用者車輛免徵貨物稅期間5年。

財政部統計，截至2023年底，公共汽車共8643輛免徵稅額46億元、復康巴士4032輛免徵稅額4億元、載運輪椅使用者車輛8872輛免徵稅額16億元，總計免徵稅額66億元。

至購買低底盤公共汽車、天然氣公共汽車、油電混合動力公共汽車等非電動公共汽車免徵貨物稅措施，配合2050淨零排放路徑及策略，以及考量交通部2030年客運車輛電動化計畫，非電動公共汽車免徵貨物稅措施年底將退場，不再延長。

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