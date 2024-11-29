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南投送國土分區圖前夕 縣府：擔心中央跳票先修子法

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府要求內政部完成國土計畫法相關子法修訂，否則縣府不敢送國土功能區圖。記者江良誠／攝影
南投縣政府要求內政部完成國土計畫法相關子法修訂，否則縣府不敢送國土功能區圖。記者江良誠／攝影

國土計畫法南投縣民擔心土地使用權益受損，面對內政部一再要求盡快送國土功能分區圖，南投縣政府回應，希望內政部先完成相關子法修訂，保障縣民權益，否則縣府不敢送國土功能分區圖。

南投縣議會決議，南投縣國土功能分區圖要送內政部之前，必須先獲得議會同意，否則不能送。縣議員石慶龍說，民國60年日月潭畫設特定區，分區管制卻沒有確保原住民土地使用權益，日管處、林業保育署變更地目沒問題，原住民、居民想要變更三分地、五分地開發維持生計卻不行，將民眾生計堵死。現在推動國土計畫法口號喊的很偉大，南投資源由中央調動使用，但原住民和居民權益受損誰來維護？

南投縣政府表示，內政部一再要求縣府送國土功能分區圖，但有這麼多的前例在，「縣政府也不敢送」。民眾權益受影響，中央應該將子法訂出來？沒有白紙黑字，政府只有口頭承諾，要讓民眾怎麼相信？縣府要推動國土計畫法很困難。

縣政府已經向內政部提出原住民保留地的保障，農牧用地畫入國一、國二希望恢復為農三，這些子法、賠償沒有訂出來，縣府一旦送出功能分區圖，以後農民權益受損，誰能負責。希望內政部盡快完成子法修訂，縣府才能依照法令執行。

內政部 南投縣 國土功能分區圖 國土計畫法

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