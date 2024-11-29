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憂AI落差 副總統盼AI普及創雙贏

中央社／ 台北29日電

近年人工智慧（AI）快速發展，副總統蕭美琴今天表示，政府全力支持AI智慧島的政策，但擔心「AI落差」產生；台灣的百工百業也需要在AI大爆發的時代，能夠成為共同的贏家，盼產業、科技界讓AI能普及到各行各業，創造雙贏。

台灣雲端物聯網產業協會今天在台北喜來登大飯店舉行2024會員大會暨2024雲端物聯網創新獎、第12屆雲豹育成獎頒獎典禮，蕭副總統到場致詞祝賀並頒獎，數位發展部部長黃彥男等人出席。

蕭副總統指出，台灣雲端物聯網產業協會成立以來，與政府合作無間，同時集結民間、學界、產業界的智慧和力量，不斷推動台灣ICT產業，邁向雲端軟硬體的解決方案，幫助台灣成為全球雲端資料中心供應鏈的關鍵合作夥伴。

蕭副總統表示，現在全世界都在經歷人工智慧大爆發的時代，更需要台灣雲協展現整合AI軟硬體系統與應用服務，鏈接產業放眼全球，再創台灣在資訊產業新高峰。

蕭副總統說，資料可以創造很多新的進步，但是能載舟也能覆舟。物聯網帶給人類很便利的生活，同時也讓隱私及許多資訊曝露在風險中，要如何兼顧資安、便利、需求成為多贏，就需要靠像台灣雲協的民間平台，集結各方有實力的資訊、軟硬體及服務營運業者，共同發展高度軟硬體整合的雲端系統平台，讓台灣成為資安和雲端計算的創新基地。

蕭副總統表示，政府各單位全力支持AI智慧島的政策概念，但她所擔心的面向，就像10年、20年前擔心城鄉數位落差，現在開始擔心AI的落差。與會的AI專家不斷為台灣創造新的經濟產值，並與世界連結；但台灣還有很多的百工百業，也需要在AI大爆發的時代能夠成為共同的贏家，從許多數據看到AI的落差持續擴大，社會發展不夠均衡，相信AI可以提供解決方案。

針對傳統產業擔心的面向，蕭副總統說明，包含人力結構改變、勞動力結構改變、數位轉型，甚至氣候變遷等，下一個世代面臨全球化如何去適應，如何確保工作是不可或缺的，是可以繼續掌握AI而不是被AI替代，因此AI落差的課題，是未來政府需要與各界共同努力，讓AI能夠更普及化，這是產業AI化的重要精神所在。

蕭副總統表示，期待未來不只是雲端物聯網產業、科技界懂AI、用AI，AI也能普及到各行各業，進入AI應用的新模式，這就是雙贏的局面；讓台灣在世界上不但被看到，而且還要被需要，要讓台灣不可被替代，「這就是我們的戰略價值」。

AI 蕭美琴

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