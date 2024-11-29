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CPTPP入會卡關 經貿辦遺憾：不應有政治考量

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
CPTPP成員國於加拿大溫哥華召開執行委員會議，對於 CPTPP 未決議成立我國入會工作小組，行政院經貿談判辦公室表示，我政府對此表達深切失望，再次呼籲各國不應有政治考量。圖／聯合報系資料照片
CPTPP成員國於加拿大溫哥華召開執行委員會議，對於 CPTPP 未決議成立我國入會工作小組，行政院經貿談判辦公室表示，我政府對此表達深切失望，再次呼籲各國不應有政治考量。圖／聯合報系資料照片

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員國於加拿大溫哥華召開執行委員會議，決議成立哥斯大黎加的入會工作小組，展開入會程序。對於 CPTPP 成員國未決議成立我國入會工作小組，行政院經貿談判辦公室表示，我政府對此表達深切失望，再次呼籲 CPTPP 成員國早日成立我國入會工作小組，不應有政治考量。

經貿辦表示，CPTPP 成員國在本次執委會後發布的聯合聲明中，提到當前國際貿易情勢的挑戰，包含貿易規則破碎化、難以預測性、保護主義再起、日增的通貨膨脹、不穩定性與衝突等。面對這些挑戰，成員國們重申 CPTPP 做為高標準貿易協定的重要性，承諾將使全體民眾、所有區域共享貿易利益，特別是婦女、原住民、微中小企業及弱勢團體。此外，CPTPP 成員國也重申，將維護以規則為基礎、以 WTO 為核心的貿易體系來回應經濟脅迫行為，確保區域開放、穩定且依既有規則、標準與法律運作，使各國均可免受經濟脅迫上述目標與我國當前貿易政策推動方向完全一致，因此我政府對於本次 CPTPP 成員國未能成立我國入會工作小組深表遺憾。

經貿辦指出，我國自2021年9月22日遞交加入申請以來，包含本院經貿談判辦公室、外交部、經濟部等均積極透過加強官方接觸、推動產業合作、擴大民間交往等方式，爭取 CPTPP 成員國支持，也完成國內法規的全面修訂。對於我國符合 CPTPP 高標準以及各項努力，CPTPP 成員們均表認同與肯定，但強調「共識」為我國加入CPTPP之關鍵。

為爭取成員國們早日達成共識，成立我國入會工作小組，政府將持續強化與各 CPTPP 成員國實質經貿往來，就半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊等五大信賴產業打造受信賴夥伴關係，並尋求洽簽雙邊協定，例如我國已與加拿大締結「投資促進與保障協議」（FIPA）、與英國締結「提升貿易夥伴關係協議」（ETP），以及與其他成員國的經濟合作倡議等。我們樂見英國加入 CPTPP將於12月15日正式生效，使 CPTPP 增加一個與我國擁有共同理念的夥伴。

經貿辦強調，未來政府將持續積極、務實地與每一個 CPTPP 成員國溝通，盼各界保持信心，共同為台灣的國際經貿未來努力。

CPTPP 經貿

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