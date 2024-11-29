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打臉侯友宜？ 國土署：新北排擠其他縣市汙水補助經費

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
新北市長侯友宜昨視察新北蘆洲水湳溝，表示接管補助從20幾億砍到剩8億，希望中央能提升。圖／報系資料照
新北市長侯友宜昨視察新北蘆洲水湳溝，表示接管補助從20幾億砍到剩8億，希望中央能提升。圖／報系資料照

新北市長侯友宜昨視察工程時，表示接管補助從20幾億砍到剩8億，希望中央能提升。國土管理署今表示，今年度新北市獲中央核定補助金額為17.9億餘元，遺憾新北市府用錯誤資訊誤導及刻意淡化中央協助，此舉更將排擠其他縣市的補助經費，實為爭取中央補助的嚴重錯誤示範。

國土署澄清，新北市每年獲中央補助的汙水建設經費名列全國前1、2名，補助金額約15億至20億間，且今年度獲中央核定補助金額為17.9億餘元，均包含接管建設，新北市所述砍到剩8億絕非事實，遺憾市府用錯誤資訊誤導民眾及刻意淡化中央的協助，此舉更將排擠其他縣市的補助經費，為爭取中央建設補助的嚴重錯誤示範。

國土署表示，中央已多年高額支持新北市推動汙水建設至今，新北市用戶接管普及率更高達72.24%，僅次於台北市，也遠高於全國平均值，且新北市已向汙水接管民眾徵收下水道使用費，每年收入逾11億元，應優先運用自有預算辦理汙水下水道建設，「不應僅依靠中央資源，排擠其他縣市預算。」

國土署強調，本署須整體考量各縣市需求，合理配置經費，促使汙水下水道建設能夠均衡發展，以全面提升國人生活環境品質。

侯友宜 國土署 新北

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