是否因大法官被提名人廢死立場反對 翁曉玲：綜合考量

司法院正副院長及大法官被提名人原訂今日拜會國民黨立院黨團，後國民黨團去訊改期。7名被提名人中有6名主張廢死，是否將針對該6名投反對票，國民黨立委翁曉玲說，會綜合考量跟判斷。

總統府秘書長潘孟安秘書長原訂今日陪同司法院正副院長及大法官被提名人拜會國民黨團，不過國民黨團去訊改期。這波大法官被提名人被認為具有廢死立場，或影響國民黨團行使人事同意權時，因而投下反對票。

翁曉玲說，審查大法官人事案是針對大法官各種資格、條件把關，對於死刑的意見、立場也是質詢重點，會綜合判斷跟考量。

翁曉玲提到，如果擔任大法官前只是學者，當成為大法官後，法律見解就不能是個人意見為準，要考慮全體國民法律情感，做出符合國民主權原則的憲法判決。