快訊

產經關鍵字／北門相機街屹立半世紀 對抗網購有硬實力

北市公車又出事！從後追撞等紅燈4機車...肇事畫面曝光

12強賽／最完美隊長！WBSC會長讚陳傑憲：在賽史留下自己的印記

是否因大法官被提名人廢死立場反對 翁曉玲：綜合考量

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照

司法院正副院長及大法官被提名人原訂今日拜會國民黨立院黨團，後國民黨團去訊改期。7名被提名人中有6名主張廢死，是否將針對該6名投反對票，國民黨立委翁曉玲說，會綜合考量跟判斷。

總統府秘書長潘孟安秘書長原訂今日陪同司法院正副院長及大法官被提名人拜會國民黨團，不過國民黨團去訊改期。這波大法官被提名人被認為具有廢死立場，或影響國民黨團行使人事同意權時，因而投下反對票。

翁曉玲說，審查大法官人事案是針對大法官各種資格、條件把關，對於死刑的意見、立場也是質詢重點，會綜合判斷跟考量。

翁曉玲提到，如果擔任大法官前只是學者，當成為大法官後，法律見解就不能是個人意見為準，要考慮全體國民法律情感，做出符合國民主權原則的憲法判決。

司法院 國民黨 大法官 廢死 翁曉玲

延伸閱讀

潘孟安率大法官被提名人拜會 吳思瑤盼有正向結果

翁曉玲質疑拿納稅人的資源支持廢死 法扶基金會預算破15億

潘孟安率考委被提名人拜會民眾黨團 盼盡速通過人事案

提案刪「吳斯懷條款」惹議 翁曉玲決定暫緩

相關新聞

藍擬派吳宗憲選宜蘭縣長？ 陳金德：有創意、綠營或可參考

宜蘭2026縣長選舉風起雲湧，國民黨不分區立法委員吳宗憲昨鬆口，稱「球來就打」。被視為綠營2026有力人選的行政院政務委...

綠委清晨立院排隊遞案 民眾黨團曝目的：行政部門遮羞布？

民進黨立院黨團幹部今晨到立法院議場排隊遞案，民進黨團幹事長吳思瑤呼籲，在野黨以民生優先，不要再搞政治性法案。民眾黨立院黨...

是否因大法官被提名人廢死立場反對 翁曉玲：綜合考量

司法院正副院長及大法官被提名人原訂今日拜會國民黨立院黨團，後國民黨團去訊改期。7名被提名人中有6名主張廢死，是否將針對該...

蔣萬安宣布北市停徵娛樂稅 葉元之呼籲：全國全面廢除

台北市長蔣萬安宣布台北市未來停徵娛樂稅，國民黨立委葉元之今表示，娛樂稅是地方稅，連首都市長都認為徵收娛樂稅不合理，可見娛...

京華城111億土地是不是犯罪所得？ 鼎越抗告高院今分案

檢方偵辦京華城案認定鼎越開發公司所有京華城現址土地是犯罪所得，聲請扣押獲准，鼎越抗告，二審將原裁准扣押台灣新光商業銀行不...

英下議院涉台動議否定2758號決議 外交部：肯定及感謝

英國國會下議院通過友台動議，指出聯合國大會第2758號決議並未確立中華人民共和國對台灣的主權，也未提及台灣在聯合國的地位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。