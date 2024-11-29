藍擬派吳宗憲選宜蘭縣長？ 陳金德：有創意、綠營或可參考

宜蘭2026縣長選舉風起雲湧，國民黨不分區立法委員吳宗憲昨鬆口，稱「球來就打」。被視為綠營2026有力人選的行政院政務委員陳金德今天表示，藍營此舉「很有創意」，民進黨會高度重視；國民黨若要派非本地政治人物參選，綠營也許可以參考。

陳金德今天赴宜蘭視察蘇澳溪分洪工程，被問及對吳宗憲昨鬆口的看法，表示國民黨若讓吳到宜蘭設服務處，並放出選宜蘭縣長的聲音，民進黨會高度重視，原因有三：

第一，無風不起浪，若無黨中央授意，吳宗憲也不會有這些動作；第二，吳宗憲空降宜蘭，不管是立委還是縣長提名，都是蠻有創意的選擇，不可小覷；第三，和目前國民黨表態的人選來看，吳的個人條件相對優秀，民進黨必須嚴陣以待，不可忽視這樣的可能。

至於外界廣傳陳金德將代表綠營出戰2026，且多次到宜蘭視察形同「插旗」，陳金德表示，他是受宜蘭鄉親栽培、選舉出身的政治人物，很關心宜蘭；這些建設早就該完成了，現在稍微慢了一點，他來積極推動，希望不負鄉親栽培，也要完成賴清德總統交辦的任務。

陳金德說，對於宜蘭縣未來縣長人選，目前有許多人在做準備，每個人都有可能，他的工作就是鋪好基礎；民進黨很重視宜蘭建設，做好基礎，讓鄉親認同，將來不管誰代表綠營參選，都有利贏得縣長選舉。

陳金德話鋒一轉，既然國民黨有可能推出非本地的政治人物參選，如此「創意」，民進黨也不是不能參考一二。