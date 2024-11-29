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跨黨派立委成立台愛友好協會 促進雙邊交流

中央社／ 台北29日電

跨黨派立委組成「中華民國-愛爾蘭國會議員友好協會」今天在立法院舉行成立大會，現場高喊「台愛關係讚」。發起成立國會聯誼組織並擔任會長的國民黨立委柯志恩說，台愛關係穩定發展。立法院長韓國瑜與會致詞時期許國會外交成功，幫助台灣外交。

「中華民國-愛爾蘭國會議員友好協會」成立宗旨是促進中華民國與愛爾蘭兩國國會議員、各級政府單位間彼此的聯繫交誼，藉以增進雙方的友好與瞭解，並加強國會外交的功能，進而提升雙邊關係。

韓國瑜受邀致詞時指出，愛爾蘭是美麗國度，文化底蘊深厚，「中華民國-愛爾蘭國會議員友好協會」的成立對雙邊交流非常重要，包括在文化方面的交流一定能夠有非常好的結果。他呼籲，在國際上多為台灣結交朋友，多增加台灣一分亮度，越多朋友、越多支持對台灣外交幫助越大。

外交部次長吳志中與會表示，台灣與歐洲關係在過去幾年有非常重大發展，其中一個很重要的原因就是立委的全力支持，感謝立委支持外交部、支持中華民國外交。

柯志恩說，台灣與愛爾蘭的雙邊關係還有很大的發展空間，「中華民國-愛爾蘭國會議員友好協會」成立之後，有助未來雙邊國會交流、國會議員互訪，希望把愛爾蘭的美好，能夠讓台灣民眾知道，也讓台灣的美好，讓更多愛爾蘭民眾感受，台愛關係穩定發展。

「中華民國-愛爾蘭國會議員友好協會」成立大會現場，也播放台灣駐愛爾蘭代表楊子葆跟愛爾蘭國會友台國會議員錄影祝賀。楊子葆錄影致詞表示，台灣與愛爾蘭在世界經濟中都發展出一片天空，愛爾蘭國會友台小組在許多場合表達對台灣的支持，台灣與愛爾蘭為世界做出貢獻。

愛爾蘭

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