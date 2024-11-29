CPTPP未成立台灣入會工作小組 經貿辦：不應有政治考量

行政院經貿談判辦公室今天表示，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員國於今年第8次部長級執行委員會會議時，未決議成立台灣入會工作小組，政府深感遺憾與失望，也呼籲相關工作不應有政治考量。

英國2021年2月申請加入CPTPP，日前已完成入會程序，今年底將正式生效，但同年9月分別提出申請入會的台灣與中國，至今未有新進展。CPTPP近日舉行執委會時，更有外媒報導預告，台灣和中國的入會申請案將被擱置，哥斯大黎加可望成為下一個進入CPTPP的成員國。

經貿辦今天透過新聞稿表示，CPTPP近日在加拿大溫哥華召開第8次部長級執行委員會會議，會中決議成立哥斯大黎加的入會工作小組，由秘魯擔任主席、加拿大與紐西蘭擔任副主席，展開入會程序，但會中並未決議成立台灣入會工作小組。

對於CPTPP執委會的決議，經貿辦說，政府深感遺憾與失望，再次呼籲CPTPP成員國早日成立台灣入會工作小組，不應有政治考量。

此外，CPTPP成員國在此次執委會後發布聯合聲明，提到當前國際貿易情勢的挑戰，包含貿易規則破碎化、難以預測性、保護主義再起、日增的通貨膨脹、不穩定性與衝突等。面對這些挑戰，成員國們重申CPTPP做為高標準貿易協定的重要性，承諾將使全體民眾、所有區域共享貿易利益，特別是婦女、原住民、微中小企業及弱勢團體。

CPTPP成員國也重申，將維護以規則為基礎、以WTO為核心的貿易體系來回應經濟脅迫行為，確保區域開放、穩定且依既有規則、標準與法律運作，使各國均可免受經濟脅迫。

經貿辦說，CPTPP上述目標與台灣當前貿易政策推動方向完全一致，因此政府對於本次CPTPP成員國未能成立台灣入會工作小組深表遺憾。

CPTPP成員國目前依循「奧克蘭原則」處理新申請案，也就是申請方必須符合CPTPP規則及市場進入高標準、擁有遵循貿易承諾良好紀錄，並由全體成員國以共識做出決定。經貿辦說，台灣自遞交申請以來，包含行政院經貿談判辦公室、外交部、經濟部等均積極透過加強官方接觸、推動產業合作、擴大民間交往等方式，爭取CPTPP成員國支持，同時也完成國內法規的全面修訂。

經貿辦說，CPTPP成員國對於台灣符合CPTPP高標準以及各項努力，均表認同與肯定，同時強調「共識」為台灣加入CPTPP的關鍵，因此為爭取成員國早日達成共識，成立台灣入會工作小組，政府將持續強化與各CPTPP成員國實質經貿往來。

經貿辦指出，政府將就半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊等五大信賴產業打造受信賴夥伴關係，並尋求洽簽雙邊協定，例如台灣已與加拿大締結「投資促進與保障協議」（FIPA）、與英國締結「提升貿易夥伴關係協議」（ETP），以及與其他成員國的經濟合作倡議等。

經貿辦強調，樂見英國加入CPTPP將於12月15日正式生效，使CPTPP增加一個與台灣擁有共同理念夥伴，未來政府將持續積極、務實地與每一個CPTPP成員國溝通，盼各界保持信心，共同為台灣的國際經貿未來努力。