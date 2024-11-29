綠委清晨立院排隊遞案 民眾黨團曝目的：行政部門遮羞布？

民進黨立院黨團幹部今晨到立法院議場排隊遞案，民進黨團幹事長吳思瑤呼籲，在野黨以民生優先，不要再搞政治性法案。民眾黨立院黨團表示，「貴黨遞案的目的，只是想擋掉後面的勞動部霸凌案等弊案的調查委員會吧？莫非民進黨立院黨團的志業，是當行政部門的遮羞布？」

「吳思瑤委員辛苦！ 民進黨立法院黨團幹部也都辛苦了！」民眾黨團今發新聞稿表示，據說今貴黨團新任幹部李坤城、蔡易餘凌晨5時，就冒著冷風到議場門口排隊遞案，提案議程包含學生輔導法 、貨物稅條例、 行政院組織法等條例。

民眾黨團說，真的很好奇，吳委員幹事長跟貴黨團都不知道，本周二的程序委員會早就已經排定今院會議程，第一案「學生輔導法」、第二案就是「貨物稅條例」嗎？各黨委員都無異議通過、也就是說民進黨根本不用來排隊。

民眾黨團指出，委員話不要講一半，貴黨遞案的目的，「只是想擋掉後面的勞動部霸凌案等弊案的調查委員會吧？莫非民進黨立院黨團的志業，是當行政部門的遮羞布？」