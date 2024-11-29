快訊

產經關鍵字／北門相機街屹立半世紀 對抗網購有硬實力

北市公車又出事！從後追撞等紅燈4機車...肇事畫面曝光

12強賽／最完美隊長！WBSC會長讚陳傑憲：在賽史留下自己的印記

綠委清晨立院排隊遞案 民眾黨團曝目的：行政部門遮羞布？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今表示，呼籲在野黨以民生優先，不要再搞政治性法案。記者林縉明／攝影
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今表示，呼籲在野黨以民生優先，不要再搞政治性法案。記者林縉明／攝影

民進黨立院黨團幹部今晨到立法院議場排隊遞案，民進黨團幹事長吳思瑤呼籲，在野黨以民生優先，不要再搞政治性法案。民眾黨立院黨團表示，「貴黨遞案的目的，只是想擋掉後面的勞動部霸凌案等弊案的調查委員會吧？莫非民進黨立院黨團的志業，是當行政部門的遮羞布？」

「吳思瑤委員辛苦！ 民進黨立法院黨團幹部也都辛苦了！」民眾黨團今發新聞稿表示，據說今貴黨團新任幹部李坤城、蔡易餘凌晨5時，就冒著冷風到議場門口排隊遞案，提案議程包含學生輔導法 、貨物稅條例、 行政院組織法等條例。

民眾黨團說，真的很好奇，吳委員幹事長跟貴黨團都不知道，本周二的程序委員會早就已經排定今院會議程，第一案「學生輔導法」、第二案就是「貨物稅條例」嗎？各黨委員都無異議通過、也就是說民進黨根本不用來排隊。

民眾黨團指出，委員話不要講一半，貴黨遞案的目的，「只是想擋掉後面的勞動部霸凌案等弊案的調查委員會吧？莫非民進黨立院黨團的志業，是當行政部門的遮羞布？」

民眾黨 民進黨 立法院

延伸閱讀

民眾黨團批「慣老闆」 洪申翰：會檢討工作排程

民眾黨團諷洪申翰完美演繹慣老闆 應先熟讀勞基法

綠委批國民黨版財劃法影響體育經費 主計長：國光獎金會砍半

被民眾黨指玩過「球板」 莊瑞雄怒轟民眾黨團要求道歉並下架

相關新聞

藍擬派吳宗憲選宜蘭縣長？ 陳金德：有創意、綠營或可參考

宜蘭2026縣長選舉風起雲湧，國民黨不分區立法委員吳宗憲昨鬆口，稱「球來就打」。被視為綠營2026有力人選的行政院政務委...

綠委清晨立院排隊遞案 民眾黨團曝目的：行政部門遮羞布？

民進黨立院黨團幹部今晨到立法院議場排隊遞案，民進黨團幹事長吳思瑤呼籲，在野黨以民生優先，不要再搞政治性法案。民眾黨立院黨...

是否因大法官被提名人廢死立場反對 翁曉玲：綜合考量

司法院正副院長及大法官被提名人原訂今日拜會國民黨立院黨團，後國民黨團去訊改期。7名被提名人中有6名主張廢死，是否將針對該...

蔣萬安宣布北市停徵娛樂稅 葉元之呼籲：全國全面廢除

台北市長蔣萬安宣布台北市未來停徵娛樂稅，國民黨立委葉元之今表示，娛樂稅是地方稅，連首都市長都認為徵收娛樂稅不合理，可見娛...

京華城111億土地是不是犯罪所得？ 鼎越抗告高院今分案

檢方偵辦京華城案認定鼎越開發公司所有京華城現址土地是犯罪所得，聲請扣押獲准，鼎越抗告，二審將原裁准扣押台灣新光商業銀行不...

英下議院涉台動議否定2758號決議 外交部：肯定及感謝

英國國會下議院通過友台動議，指出聯合國大會第2758號決議並未確立中華人民共和國對台灣的主權，也未提及台灣在聯合國的地位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。