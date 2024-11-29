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蔣萬安宣布北市停徵娛樂稅 葉元之呼籲：全國全面廢除

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委葉元之。圖／葉元之辦公室提供
國民黨立委葉元之。圖／葉元之辦公室提供

台北市長蔣萬安宣布台北市未來停徵娛樂稅，國民黨立委葉元之今表示，娛樂稅是地方稅，連首都市長都認為徵收娛樂稅不合理，可見娛樂稅有再檢討的必要，呼籲全國全面廢除娛樂稅，他已提案，希望財政部及所有立委支持。

葉元之指出，娛樂稅法源於民國31年制定的「筵席及娛樂稅法」，當時為動員戡亂時期，政府提倡戰時節約風氣，鼓勵國人多工作、少休閒娛樂，因而「寓禁於徵」，凡參與電影、藝文等活動，都要繳稅；然後現在是工商社會，政府鼓勵大家從事娛樂活動，並大力補助電影、運動等產業，卻還針對消費者課娛樂稅，「懲罰」從事相關娛樂的人，顯得相當矛盾。

葉元之表示，行政院9月雖通過財政部提出的娛樂稅修正案，將電影、演唱會、戲劇舞蹈表演、職棒及職籃比賽等六大課稅項目上限稅率折半，但此舉為德不卒。若地方政府覺得娛樂稅不合理，中央還會以財政紀律為由，要求針對減稅項目提出替代財源，提高地方廢除娛樂稅的門檻。

針對台北市未來全面停徵娛樂稅，葉元之強調，樂見地方首長以前瞻觀點推動城市商機與產業發展。他也再度和中央喊話，「現在連地方自己都主張廢娛樂稅了，娛樂稅還有存在必要嗎？」

葉元之提到，如蔣萬安所說，全面停徵娛樂稅，將有助大力發展演藝、文化、表演、運動，甚至大巨蛋經濟，對全面提振城市經濟與消費業有顯著幫助。政府應該有更前瞻的視野，從政策層面全面檢討，廢除娛樂稅，為產業創造更友善的發展環境。

葉元之也強調，透過免除稅金刺激藝文與娛樂產業，每年增加的營業稅收與衍生休閒活動將更為可觀。

稅金 葉元之 蔣萬安

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