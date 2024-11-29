林佳龍：台灣在國際發揮影響力 NGO參與不可或缺

外交部長林佳龍今天在非政府組織（NGO）領袖論壇致詞表示，台灣面臨不同挑戰，卻持續在國際舞台發揮更大影響力，透過「總合外交」連結國際並確保區域穩定，在這過程中，非政府組織參與不可或缺。

「2024 NGO領袖論壇」上午舉行，主題為「NGO如何面對數位與智慧融合時代挑戰？以總合外交強化政府與公民社會的夥伴關係」。林佳龍、美國「善用人工智慧」（AI for Good Foundation）執行長霍德森（Dr. James Hodson，另譯，哈德生）等人出席。

林佳龍開幕致詞表示，台灣目前面臨許多不同挑戰，例如地緣政治情勢不斷地變化，以及全球供應鏈重新洗牌等，但即便台灣面臨上述挑戰，卻看到許多台灣奇蹟成功在國際舞台上發揮更大影響力。

林佳龍指出，目前外交部正在推動總合外交，其理念包括3大支柱，分別是透過價值外交推動民主、利用同盟外交促進和平，藉由經貿外交促進繁榮。

林佳龍說，總合外交是全新作法，藉此讓台灣與國際社會產生連結，並建立能對抗威權的價值鏈、強化與理念相近盟友關係，同時進一步確保區域穩定、互惠與共榮，也因此在這過程，非政府組織（NGO）與國際非政府組織（INGO）的參與不可或缺。

林佳龍表示，目前在外交部協助下，已有多個致力推動民主自由人權的重要非政府組織在台登記設立辦事處，包括美國的自由之家（Freedom House）、日本的和平之風等（Peace Winds），這些組織進駐台灣，彰顯國際社會認可台灣的價值，進一步形成良性循環，而台灣可以扮演串連的角色，成為非政府組織的樞紐。

林佳龍強調，台灣持續展現韌性、創新及團結特質，不僅可向世界展示台灣可以幫忙（Taiwan canhelp），更能透過總合外交發揮領導力；同時科技可以幫助非政府組織創造重大契機，使台灣更有效的推動國際參與，進一步強化台灣在全球的影響力。

林佳龍指出，他要再次感謝所有貴賓共襄盛舉，期待在會中進一步討論並激發出更多合作機會，盼一起攜手，持續為台灣做出非凡的貢獻。