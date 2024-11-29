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民進黨團喊話民生法案優先 籲在野黨別再搞政治法案
民進黨立法院黨團黨團幹部蔡易餘、李坤城今晨於立法院議場門口排隊遞案，提案議程包含學生輔導法、貨物稅條例、行政院組織法等修正案。民進黨團幹事長吳思瑤表示，上周院會國民黨為了政治鬥爭，表決成立兩個可能違憲的委員會，造成攸關學生、弱勢族群、體育發展法案審議被拖延，呼籲在野黨以民生優先，不要再搞政治性法案。
民進黨團希望今天立法院會優先討論學生輔導法等案，蔡易餘與李坤城清晨就在立法院議場門口排隊，優先遞出議程提案，希望在野黨能以學生、民生優先，不要再把沒收民權的選罷法提出來。
吳思瑤指出，上周國民黨為了政治鬥爭強行變更議程，通過兩個涉及違憲的調查委員會，造成原本列入議程的學生輔導法遭到延宕，民進黨團希望學生輔導法、貨物稅條例跟行政院組織法優先通過。
吳思瑤說明，學生輔導法是教育，一定要優先：貨物稅條例則涉及延長復康巴士免稅年限，照顧弱勢族群；行政院組織法則攸關是否成立運動部，希望在野黨不要嘴巴挺體育，蹭世界12強棒球賽奪冠熱潮，卻延後審議相關法案，導致運動部成立延宕，希望在野黨以民生法案優先，不要再搞政治性法案。
至於國民黨團有意推動選罷法修法，提高罷免連署跟通過門檻，吳思瑤表示，希望在野黨不要用變更議程方式，處理沒有社會共識或未經協商的法案，藍白應該不至於。
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