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冷眼集／兩岸關係 我加入CPTPP繞不開的牆
我國加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）受阻。蔡英文政府時期曾言我方開放進口萊豬、福食，將有助我方加入ＣＰＴＰＰ。言中的自信，令人以為吃萊豬、啃福食，加入ＣＰＴＰＰ近在咫尺，如今一看夢想恐成泡影。
國際關係講實力，看有無抓到各國最敏感的「眉角」。以我方加入ＣＰＴＰＰ來說，會員國包括澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡、越南，以及準備加入的英國，幾乎皆為與中國大陸有密切貿易往來的國家，於實際利益言，何國願冒中國大陸之大不韙，只為台灣加入ＣＰＴＰＰ案？
我方以「台澎金馬個別關稅領域」之名申請加入ＣＰＴＰＰ，以去掉國家主權色彩的經濟實體名義爭取加入，都無法讓會員國「安心」，比起開放進口萊豬、福食或任何產品，兩岸關係是重中之重，也是我方繞不開的一堵高牆。
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