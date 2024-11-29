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CPTPP擱置入會？ 外長：半數國家支持

聯合報／ 記者李人岳黃婉婷林縉明屈彥辰／台北報導
傳出跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會將擱置兩岸入會。圖／聯合報系資料照片
傳出跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會將擱置兩岸入會。圖／聯合報系資料照片

跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）執行委員會年度大會將在加拿大溫哥華登場，外媒報導，由於「一個中國」的棘手政治問題，本屆會議只好先擱置台灣與中國大陸的入會申請案。外交部長林佳龍昨天強調，我方與一半的國家諮商都得到支持。

國民黨立委馬文君在外交國防委員會批評，今年由加拿大主辦執委會，對我方可能是有史以來最有利的條件，卻仍被擱置。國民黨立委李彥秀表示，台灣人民吃萊豬、核食，卻仍被拒於門外，台灣國際參與的空間，無法避開最核心的兩岸關係與氣氛。

民進黨立委林俊憲表示，每個國家經濟實力、深水區不同，本來就很耗時間，還要看美國態度。民進黨立委賴瑞隆說， 中國杯葛導致其他國家有壓力，希望民主友邦能夠支持台灣加入，不要被政治干擾。

林佳龍再三堅稱「不是被擱置」。他表示，在成立工作小組前可以先做諮商；我方和一半的國家諮商都得到支持，至於新加坡、馬來西亞也都沒有提出反對理由，就是沒反對台灣。我方諮商過的國家都是正面態度，但是否正式成立工作小組，還要由執委會開會決定。

淡江戰略所教授李大中解讀，ＣＰＴＰＰ會員國可能抱持「兩方不得罪」的態度，無意觸碰棘手的兩岸議題與北京壓力，因此擱置燙手山芋。

行政院發言人李慧芝指出，ＣＰＴＰＰ執委會年度大會結束後將發表聯合聲明，屆時狀況會比較明朗，政院會靜候聲明出爐。

加拿大 林佳龍 馬來西亞

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