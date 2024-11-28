興隆、向陽會所尾牙150精障者聯歡 他成功就業重拾自信

「精神衛生法」修法，強調落實身心障礙者權利公約（CRPD）精神，讓精障者與社區融合，衛福部社家署將在明年底前，於全國布建49處精障者協作模式據點（會所）。台北市向陽、興隆2家會所今天首度舉行聯合尾牙活動，逾150名精障者會員走出家門，互相交流工作、生活經驗，場面熱絡溫馨。

興隆會所主任顏馨慧說，精障者從罹病至融入社會往往需要很長時間，且愈年輕者面對各界汙名、歧視的心理負擔，要復歸社會愈困難，藉由尾牙活動，盼強化精障者社會連結。過去精神障礙者的資源，大多都是醫療管控的延伸，要病人穩定就醫。近10年，政府開始將資源移往社區，而會所正是醫院與家庭的橋樑，幫助會員一步步走出家門，走入社區，甚至重回職場。

顏馨慧表示，除會所以外，精障者社區資源，還包括社區心理復健中心等，不過，心理復健中心要求較高，以醫療角度希望管理精障者，精障者必須穩定到中心接受服務，太常遲到或缺席，可能面臨被結案，因此許多精障者嘗試各種資源後，最終流入會所據點，而事實上，精障者疾病情況是起伏不定，應讓會員視自身情況訂定復健目標，才能幫助他們逐步重拾生命重心與意義。

興隆會所的會員榮向今年是第一次工作，他表示，工作的薪資可以買自己想要的東西，練習獨立，不會再需要那麼依賴母親，更能掌握生活、相信自己，工作是他自立生活的底氣，也是重返社會的新開始。

聯合尾牙以2家會所名稱命名為「向興力公司大尾牙」，並邀請在會所協助下找到工作、已在就業的會員回娘家，2家會所合計超過70人。顏馨慧說，舉辦尾牙的用意是慶祝就業，精障者復歸社區，經常面臨雇主對精神疾病有所擔心，不願錄用患者，要走出長期沒有信心、失去自我認同的生命狀態並不容易，在社群互相支持、互相陪伴下，才幫助精神者走出封閉的生活，找回自信。

向陽會所主任陳冠竹說，近期會所會員與工作人員一起向附近攤商自我介紹，並表達感謝，最令他感動的是，會所對面的牛肉麵店，知道很多會員前來用餐，不僅不排斥，還會主動關心，面對媒體詢問，是否因會所開設影響周遭環境，該店家不僅向媒體說明，房價不會有影響，並說自己若不幸生病，也希望獲得好的對待，「這些溫暖心意，能讓更多精障者走入社區。」