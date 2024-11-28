史瓦帝尼戰略儲油槽工程合約簽署 林佳龍：重要里程碑

史瓦帝尼王國傳統選區事務暨發展部長希孔布札來台見證台史企業簽署「史國戰略儲油槽工程總承包合約」，並於今天拜會外交部長林佳龍。林佳龍表示，該案是台史重要合作案，為兩國元首所重視，簽署合約是重要里程碑。

外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍今天接見史瓦帝尼王國傳統選區事務暨發展部長希孔布札（S‘khumbuzo Dlamini）及史國石油公司（ENPC）執行長戴桑薩（Nhlanhla Seedwell Dlamini）等一行，雙方就台史關係及台灣協助史國興建戰略儲油槽等議題交換意見。

外交部說，希孔布札此行專程來台見證台灣海外投資開發公司（OIDC）與史國石油公司於26日簽署「史國戰略儲油槽工程總承包合約」。

林佳龍表示，史國戰略儲油槽案是台史兩國重要合作案，為兩國元首所重視，簽署合約是本案重要的里程碑，欣聞台灣在非洲當地台商也將參與此次計畫，並祝福後續工程進行順利。

希孔布札轉達史王及王母恩彤碧（Ntombi Tfwala）對台灣政府及人民的問候，並說明，兩國合作興建戰略儲油槽將更深化兩國邦誼，戰略儲油槽完工後，將對史國經濟發展帶來很大助益，史方也對台灣團隊充滿信心，相信工程將如期完成。

希孔布札說，台史建交迄今已逾56年，感謝台灣對史國的諸多協助，並重申史國對台灣的支持及與台灣堅定的邦誼。

外交部說，史瓦帝尼王國是台灣在非洲的重要友邦，史王及史國政府長期支持台灣參與國際社會及國際組織，外交部要藉此再次表達感謝，並將在台史關係的現有基礎上，持續拓展與史國的合作交流，並落實「榮邦計畫」的推動。