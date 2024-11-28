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不加班了！周末要公務員加班被罵翻 勞長洪申翰：延至下周一開會

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長洪申翰。記者陳正興／攝影
勞動部長洪申翰。記者陳正興／攝影

上任不到一周的勞動部洪申翰今傳要求業務單位週末加班召開業務報告會議，遭基層爆料批評，也讓民眾觀感不佳。稍早，勞動部聲明，已將會議延至下周一上班日進行。

勞動部今早爆出要求各業務單位周末出勤，向新勞長洪申翰進行業務報告。事後洪申翰解釋，因接任倉促，也必須為下周的立院業務報告與詢答做準備，因此必須在下周前聽過各司署的業務報告。他並強調，並非要求所有業務單位周末整天上班，而是各自輪流報告1.5小時，報告完就可先走，唯一需要連續開會兩天的是他本人，此話一出卻又引起基層反彈。

對此，洪申翰稍早透過新聞稿表示，今（28）日晚已與立院衛環委員會召委蘇清泉溝通下周議事排程，感謝蘇清泉召委體諒，在下周一委員會議程的安排與邀請上，讓他有更充裕時間來掌握勞動部各司署的業務細節內容。因此，本周六日各司署業務報告會議，就能稍作延期，延至下周（12/2）上班日來進行。

洪申翰強調，他能夠理解近一個月來，部內同仁因霸凌爭議事件的發生，與後續處理的波折，而感到身心疲憊。在這段非常時期，他也會特別注意同仁的負荷，在工作的排程上有更細膩的考慮，以兼顧外界對於霸凌事件後續處置的期待，以及同仁的工作狀態，尤其要感謝勞動部部內同仁的付出與努力。

勞動部 洪申翰 蘇清泉

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