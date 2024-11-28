快訊

蘭嶼鄉長謝胡源倒臥宿舍 送醫搶救不治

天價違約金怎辦？NewJeans29日凌晨退出公司 痛訴HYBE信任破裂

台荷創新文化交流年落幕 林佳龍：感謝荷蘭以行動挺台

中央社／ 台北28日電
荷蘭在台辦事處27日晚間舉辦「2024台荷創新與文化交流年Light it Up」閉幕酒會，荷蘭駐台代表譚敬南（Guido Tielman，左）於荷蘭國花鬱金香隧道迎接外交部長林佳龍（右）。圖／外交部提供（中央社）
荷蘭在台辦事處27日晚間舉辦「2024台荷創新與文化交流年Light it Up」閉幕酒會，荷蘭駐台代表譚敬南（Guido Tielman，左）於荷蘭國花鬱金香隧道迎接外交部長林佳龍（右）。圖／外交部提供（中央社）

外交部長林佳龍27日應邀出席「2024台荷創新與文化交流年Light it Up」閉幕酒會，他致詞時表示，台荷是共享民主、自由及人權價值的理念相近夥伴，感謝荷蘭政府與國會近年來以具體行動支持台灣。

外交部今天發布新聞稿指出，荷蘭在台辦事處27日晚間舉辦「2024台荷創新與文化交流年Light it Up」閉幕酒會，特別以經典荷蘭橘元素，點亮台北101大樓，外交部長林佳龍、數發部長黃彥男、台南市副市長葉澤山及各界代表約200人出席。

林佳龍致詞時表示，2024台荷創新與文化交流年是台灣與荷蘭開展關係400周年的重要見證，意義非凡。台荷是共享民主、自由及人權價值的理念相近夥伴，感謝荷蘭政府與國會近年來以具體行動支持台灣。

林佳龍強調，荷蘭今年挺台力道更為強勁，荷蘭政府首度祝賀台灣人民順利完成大選，5月首度派遣軍艦航行台灣海峽，並在世界衛生大會（WHA）場域間接為台灣執言；而在國會方面，今年迄今已通過4個友台動議，包括反對聯大第2758號決議限制台灣國際參與，以及荷蘭國會1周前再度通過動議，呼籲荷蘭政府支持台灣與歐洲主要國家啟動投資協定的正式談判。

荷蘭駐台代表譚敬南（Guido Tielman）致詞指出，台荷悠遠的歷史始於1624年，荷蘭人於當年首次抵達台南安平，並建造熱蘭遮城。2024台荷創新與文化交流年系列活動成果豐碩，包括荷蘭以主題國身分參與台北國際書展、推出台北台南兩地「台灣追想曲」偶戲演出、參加台灣國際古樂節，以及舉辦創新科技交流研討會等。

譚敬南也說，今年荷蘭參與「台灣國際半導體展」及「台灣國際智慧能源週」，持續在半導體與再生能源等關鍵領域密切交流，期盼台荷在良好合作基礎上，邁向下一個重要里程碑。

林佳龍 荷蘭

延伸閱讀

我CPTPP入會遭擱置？ 林佳龍否認

徐巧芯提外交部3霸凌性騷案 林佳龍允調查

賴總統將過境夏威夷 王定宇建議探視受訓聯兵營

傳申請CPTPP遭擱置 林佳龍嗆：相關報導是錯的

相關新聞

回歸本行！鄭運鵬今起接任中華顧問工程司董事長

賴清德總統執政後展開府院黨人事布局，本屆立委連任失利，一直未敲定後續職位的鄭運鵬，傳出將以工程專業接下中華顧問工程司董事...

【重磅快評】賴清德出訪，解放軍舞劍，川普靠譜嗎？

賴清德總統即將出訪南太友邦，國安官員藉由路透釋放安全評估訊息，指中國大陸可能利用賴總統出訪友邦與過境美國為藉口，在台灣附...

許銘春演唱風波續燒 陳冠安：還花203萬元做音樂會影片

前勞動部長許銘春遭指花365萬公帑開演唱會，許銘春對此喊冤，表示2個半小時音樂會，她只唱10分鐘，並非外界所指的30分鐘...

賴總統30日啟程出訪3友邦 將過境夏威夷、關島

賴清德總統30日將啟動就任後的首次元首外交，率團出訪我太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉，展開為期七天六夜的「繁榮南島、...

民眾黨團批「慣老闆」 洪申翰：會檢討工作排程

媒體報導，勞動部長洪申翰上任後要求業務單位假日進行業務報告，引發內部員工不滿。民眾黨團今天表示，洪申翰完美演繹慣老闆，勞...

台荷創新文化交流年落幕 林佳龍：感謝荷蘭以行動挺台

外交部長林佳龍27日應邀出席「2024台荷創新與文化交流年Light it Up」閉幕酒會，他致詞時表示，台荷是共享民主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。