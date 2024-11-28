吃萊豬換不到加入CPTPP 賴士葆：犧牲健康值得嗎

我方申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）受阻，國民黨立委賴士葆說，我方未來的處境仍然不樂觀，不知CPTPP的入會議題是否要一直被擱置，想到犧牲健康的代價，值得嗎。

根據外媒「政治新聞網」（Politico）報導，CPTPP大會將擱置台灣和中國大陸入會申請案，因「一個中國」的政治棘手問題。包括新加坡與馬來西亞等成員國，無法對台灣入會資格達成共識。

賴士葆說，據媒體報導，台灣和中國大陸的入會申請案將被擱置，申請入會的要件除了符合所有高標準之外，仍必須獲得所有成員國的共識支持，由於台灣問題無法在成員國之間達成共識，申請入會3年都沒有被啟動程序審查。越南、新加坡和馬來西亞因為中國是他們最大貿易夥伴，所以公開表示支持中國大陸加入CPTPP，顯然我方未來的處境仍然不樂觀。

賴士葆指出，台灣在國際外交因為一中原則，到處被封殺或是掣肘，CPTPP的前身是由美國前總統歐巴馬創立的TPP，由11個亞太國家在2018年組成，美國退群之後，日本出面重整為CPTPP，其經濟規模占全球15％，成員國都是台灣主要的貿易國家。台灣一直表達加入這個國際組織的濃厚興趣，並與這個組織的成員國進行非正式的協商。

賴士葆說，中國大陸在2021年9月16日提出申請加入，台灣也隨即在9月22日遞交申請書，中國外交部隨即以一中原則發表反對台灣地區加入任何官方性質的協議和組織，台灣加入CPTPP的道路就會顛簸艱辛。

賴士葆強調，與美國的經貿談判BTA或是FTA都遙遙無期，只談了「台美21世紀貿易倡議」，內容還不涉及關稅及市場自由化的關鍵議題。2021年反美國萊豬進口的公投，蔡政府就不斷警告民眾若通過反萊豬進口的公投，會影響台美關係，以及台灣加入CPTPP。

賴士葆批，儘管蔡政府很快地宣布美國萊豬進口解禁，以及開放日本福島等五縣市的核災食品進口，這些都是為了外交和經貿的利益為前提，而犧牲全民健康所付上的代價，不知CPTPP的入會議題是否要一直被擱置，想到犧牲健康的代價，值得嗎？