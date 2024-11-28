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吳志中赴斯洛伐克演說 促中東歐加強與台灣戰略合作

中央社／ 台北28日電
外交部政務次長吳志中應中東歐知名智庫「全球安全論壇」邀請，27日於斯洛伐克「台灣論壇」以「強化台灣與中東歐國家合作」為題發表演說。圖／聯合報系資料照片
外交部政務次長吳志中應中東歐知名智庫「全球安全論壇」邀請，27日於斯洛伐克「台灣論壇」以「強化台灣與中東歐國家合作」為題發表演說。圖／聯合報系資料照片

外交部政次吳志中27日在斯洛伐克「台灣論壇」發表專題演說時表示，中東歐與台灣具備共同對抗共產強權的歷史背景，應加強安全、經濟及戰略合作，以建立全球強大的民主韌性網絡。

外交部下午發布新聞稿指出，外交部政務次長吳志中應中東歐知名智庫「全球安全論壇」（GLOBSEC）邀請，27日於斯洛伐克「台灣論壇」 以「強化台灣與中東歐國家合作」為題發表演說，並與斯洛伐克、捷克、立陶宛及羅馬尼亞等國政要，就區域安全合作等議題舉行座談，吸引政界、學術界及外交團等近百名與會者。

吳志中表示，中國近來加大對台軍事威嚇，嚴重影響亞太和平與穩定，台灣海峽更是重要國際航道，台灣為全球重要高階晶片生產國，中東歐與台灣具備共同對抗共產強權的歷史背景，呼籲應加強安全、經濟及戰略各層面的合作，以建立全球強大的民主韌性網絡。

吳志中強調，台灣的存在是「新型態國家」（suigeneris） 的展現，台灣將以「總合外交」新理念，與中東歐理念相近國家共同促進區域和平與繁榮。

吳志中指出，除了各國在經濟領域積極去風險外，台灣還需持續提升競爭力、推動多元發展，並強化經濟安全，從而加強國家整體的安全與韌性；台灣在全球半導體產業中占據舉足輕重地位，並已成為國際間可信賴的重要合作夥伴，台灣也將深化與其他理念相近國家的多元合作。

吳志中談到，台灣從俄烏戰爭中汲取寶貴教訓，對烏克蘭人民捍衛國土的決心深為感動，而烏克蘭所採取的不對稱戰略對台灣具有重要啟示。他強調，國際社會對烏克蘭的支持至關重要，對台灣的未來發展有著深遠的影響。

外交部表示，斯洛伐克、立陶宛、羅馬尼亞等國政要擔任論壇與談人，均肯定台海安全對全球經濟及區域安全的重要，並呼籲歐美主要民主國家，強化與台灣各面向的合作關係。

吳志中 斯洛伐克

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