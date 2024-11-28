賴總統：擴大預防篩檢與精進治療 有效對抗癌症

賴清德總統28日下午主持「健康台灣推動委員會第2次委員會議」時表示，我們已經設下目標，要在2030年達成癌症標準化死亡率降低三分之一。明年癌症篩檢預算達到68億元，也規劃成立「癌症新藥基金」，將由公務預算挹注50億元逐步達到百億規模，同時積極推動基因檢測及精準醫療；相信從前端擴大預防篩檢到後段精進治療，將能有效對抗癌症，讓國人更健康。

賴總統提到，今天「健康台灣推動委員會」召開第二次會議。並向大家介紹三位新聘委員。藥師公會全聯會理事長黃金舜，在疫情期間，帶領全國藥師推動口罩快篩實名制、送藥到府等服務；相信他的加入，對於藥品安全、藥品供應韌性等面向，將能提供許多寶貴的意見。

另外，中醫師公會全聯會理事長柯富揚，他過去在任內帶領中醫界，從「經驗醫學」提升為「實證醫學」，並且推動中醫藥現代化。委員會有他的投入，也將能促進現代和傳統醫藥的研究發展。還有一位是今天不克出席的台灣護理學會理事長廖美南，她長期致力於提升護理照護品質，積極促進優質友善護理職場。委員會將借重她的經驗，強化護理照護政策與實務的結合。

賴總統說，衛福部也在政委陳時中的督導下，逐步推動各項政策。例如在10月初成立了三大AI中心，來解決AI應用的「落地」、「取證」及「給付」三大議題，促進台灣智慧醫療生態系的發展。今天的會議，將先由衛福部報告「第一次委員會議列管事項辦理情形」。接著由衛福部及教育部聯合報告「提升民眾心理健康韌性」，最後再由衛福部報告「強化癌症防治策略」。世界衛生組織曾經闡明「沒有心理健康，就沒有真正的健康」，在快速變遷、生活緊湊的社會中，為了守護人民的健康，政府應該投入更多資源在心理健康領域。

賴總統說，因此，今年推動的心理健康支持方案，將適用年齡從15到30歲，擴大15到45歲，給青壯世代更多的支持。政策推動3個多月來，已經服務超過2萬人次。然而，在強化心理健康韌性的工作，還有很多努力的空間。從職場到校園乃至社會的每個角落，政府要帶頭做起，公私部門要協力一起做，盡全力不漏接任何一個人。

此外，賴總統也提到，除了心理健康，癌症已經連續42年是國人十大死因之首，我國已經設下目標，要在2030年達成癌症標準化死亡率降低三分之一。因此，必須擴大篩檢，精進治療。去年政府補助的五項癌症篩檢，總計服務人次達到487萬，也發現了1.1萬名癌症，還有5.2萬名癌前病變個案。明年我們增加40億元的公務預算，讓癌症篩檢預算達到68億元，來擴大癌症篩檢對象和服務內容。

賴總統也說，將規劃成立「癌症新藥基金」，明年將由公務預算挹注50億元逐步達到百億規模，來提供多元癌症新藥給付，協助患者降低經濟負擔。而這些新的措施，稍後，衛福部也將向大家詳細報告。同時我們也積極推動基因檢測及精準醫療，例如次世代基因序檢測已經納入健保給付，將有助病友獲得精準、個人化的治療策略。

賴總統說，他相信從前端擴大預防篩檢到後段精進治療，將能有效對抗癌症，讓國人更健康。透過今天的會議，政府能夠了解各方的意見，所推動的政策將更符合民眾的需求，我們一起繼續努力，謝謝大家。