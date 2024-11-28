吳伯雄明迎鑽石婚 盧秀燕等9首長親自出席道賀

國民黨前主席吳伯雄、夫人戴美玉明天迎來鑽石婚，除於明晚舉行鑽石婚宴活動以外，將捐出4000萬元回饋國家社會及國民黨。前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、民進黨前主席許信良，以及台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等9縣市首長都將親自出席道賀。

吳伯雄辦公室今天發布新聞稿，指吳伯雄三位子女吳璧玲、吳志揚、吳志剛近月來攜手忙於籌備父母的鑽石婚宴活動。吳伯雄夫婦也決定，為回饋國家社會及中國國民黨的栽培，將捐出4000萬元，分別致贈佛光山公益信託星雲大師教育基金、國民黨智庫、肝病防治學術基金會、吳鴻麟先生紀念獎學金各1000萬，希望拋磚引玉，喚起各界對教育、公共政策、醫療衛生等公益團體的重視與支持。

辦公室指出，吳伯雄28歲當選台灣省議員，從政之路甚早，是前總統蔣經國主政時提拔台籍菁英的代表之一，一路歷任桃園縣長、菸酒公賣局長、台北市長、兩任內政部長、行政院政務委員、總統府祕書長、總統府資政、國民黨秘書長、副主席、主席、榮譽主席，同時也一直熱心支持公益活動，且擔任國際佛光會世界總會榮譽總會長多年，因此在台灣及海內外交遊廣闊。

辦公室續指，尤其吳伯雄在黨主席任內無私無我，團結全黨，結合友黨，協助國民黨重返執政，並在立法院取得近四分之三席次，同時促成海基會與海協會的復談，開啟兩岸大交流合作，進入和平發展時代，功績有目共睹。

辦公室表示，這次鑽石婚宴，包括馬英九、朱立倫、許信良、新黨前主席郁慕明等多位跨黨派朝野領袖，都將出席祝福。親民黨主席宋楚瑜日前也專程到伯仲基金會向吳伯雄當面祝福，兩人歡暢敘舊，共同憶起2008年國親政黨合作，達成政黨二次輪替、立委拿下81席的輝煌輔選成績。

吳伯雄夫婦這次的鑽石婚宴，包括蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、盧秀燕等9位縣市長、多位議長以及立法院國民黨、民眾黨為數不少的立法委員及各地的民意代表、企業界及重要社團領袖都將出席，向他們口中的伯公獻上祝福。

最後，辦公室表示，典禮當天，所有的餐點皆以蔬福餐為主，充分體現了環保、健康與愛護地球的精神。吳伯雄與戴美玉的鑽石婚，是一段動人的愛情故事，更是一場向社會分享溫暖與關懷的盛會。他們以實際行動回饋社會，讓這次慶典不僅見證了兩人相守一甲子的深情，也將愛心傳遞給更多需要幫助的人。