雙城論壇超趕 陸委會曝「需兩周審查」：北市還沒申請

台北上海雙城論壇傳將於12月中旬登場，上海方預計100多人來台。陸委會副主委兼發言人梁文傑28日表示，到目前為止，台北市政府還沒有正式提出申請，所以無法進行審核。他還說，通常需要兩個禮拜的時間來審查，「時間不能夠太倉促」，並喊話對岸「有好的環境、好的氣氛，才會有好的交流」。

今年雙城論壇一波三折，近日傳出擬於12月16至18日舉辦，主題為「新脈動、新未來」，規畫友善交通、河川治理、文化觀光三個分論壇，惟時間僅剩不到三周。

對此，梁文傑28日下午主持陸委會例行記者會時說，台北市政府還沒有正式提出申請，對於主要來訪的領隊是哪一位也沒有看到，所以還沒有辦法進行審核。

梁文傑說明，所謂正式申請，是必須把所有團員名單、行程安排，例如每天要做些什麼都完整的提供後，陸委會才會開始審查工作，「到目前為止，台北市府並沒有提供完整的資料」。

對於申請時間是否有截止期限？梁文傑表示，對於這樣的申請，通常需要兩個禮拜的時間來做審查，因為還牽涉到其他部會，陸委會會盡量站在協助的立場，但時間不能夠太倉促，「我們還是有正常的程序要走」。

另，就近期總統賴清德計畫出訪南太平洋友邦，中共可能採取對台軍演，是否影響雙城論壇，梁文傑說，賴總統出訪我們的友邦國家，是正常不過的，但在中共的眼裡就不一樣，陸委會會密切關注。

他說，「至於軍演會不會影響到雙城論壇，我想，任何交流一定是要在良善的環境下」，「有好的環境、好的氣氛，才會有好的交流」，所以這些因素我們都會考慮進去」。

梁文傑也談到，政府的立場很清楚，如果是有案可查，有明確迫害宗教、人權的相關人士，政府就不會讓他入境，例如我方曾拒絕一名曾迫害法輪功的中共前宗教局領導幹部入境。