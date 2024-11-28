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我CPTPP入會遭擱置？ 林佳龍否認

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
我國申請加入CPTPP，傳出與中國大陸的入會申請案同時遭擱置。外交部長林佳龍（右）在立法院面對立委質詢時再三堅稱「不是被擱置」，並強調相關報導是錯的。圖／立法院議事轉播系統
我國申請加入CPTPP，傳出與中國大陸的入會申請案同時遭擱置。外交部長林佳龍（右）在立法院面對立委質詢時再三堅稱「不是被擱置」，並強調相關報導是錯的。圖／立法院議事轉播系統

「台灣加入CPTPP現在正在進行預先諮商，並沒有被擱置！」外交部長林佳龍28日面對藍委馬文君追問時如此回應，他說，台灣目前尚未獲准成立工作小組，要按照程序來；綠委王定宇則說，據傳新加坡與馬來西亞反對，但林佳龍回應沒收到這兩國反對意見，已與半數成員國接觸，「都獲得正面回應」。

目前沒國家反對

立法院外交及國防委員會上午審查114年度中央政府總預算案關於外交部主管部分，國民黨立委馬文君詢問說，今年由加拿大主辦CPTPP執行委員會，對我方要加入CPTPP是最好時機，但據傳我國加入程序遭到大會擱置？林佳龍否認說，台灣並沒有被擱置，而是還在成立工作小組前的協商，要按照程序一步步來。

「說台灣被擱置的報導是錯的！」林佳龍表示，我方和一半的國家諮商都得到支持，至於新加坡、馬來西亞也都沒有反對，因根據奧克蘭三原則的解釋，反對者必須提出理由，但他們沒提理由所以就是沒反對台灣。馬文君詢問總統府或行政院是否有討論CPTPP的加入狀況，林佳龍表示，行政院有小組在討論。

綠委提醒與中國區隔

民進黨立委王定宇問及，媒體報導馬來西亞與新加坡對台灣加入CPTPP有意見？林佳龍回應說，反對的國家要陳述反對理由，如果反對台灣的國家貿易自由度比台灣還低，外界就會覺得是政治因素，反而變成反對台灣參加的國家要去說服其他成員國。

馬文君要求提交書面報告說明加入的狀況，林佳龍允諾。王定宇則提醒說，中國若永遠無法符合加入CPTPP的「奧克蘭三原則」，想要綁架台灣，一起把中國帶進CPTPP，這不行；而擋住台灣不能加入，這更不行，貿易組織應就個別申請國審核條件，不應錯把任何國家與中國綁在一起。

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