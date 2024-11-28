財劃法修法後國光獎金砍半？ 國民黨團駁斥 : 只多不少

行政院主計總處主計長陳淑姿今在立法院財政委員會公開表示，未來財劃法修正後體育選手國光獎金將會減半。國民黨立院黨團傍晚駁斥，此說法是子虛烏有，「為國爭光選手的國光獎金只會多不會少，若教育部或未來的體育發展部要減少國光獎金金額，國民黨團第一個跳出來反對」。

針對陳淑姿說法，國民黨團表示，此說法完全是子虛烏有、惡意抺黑，這只凸顯了民進黨政府支持體育選手攏係假。國光獎金發放是依據「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法」及「國光體育獎章及獎助學金頒給基準表」，每年由教育部依法編列預算，依相關規定發放，若有不足則以第二預備金支應。不是主計長一句話要增加就增加，想減少就減少。主計長變成教育部長？還是變成未來的體育發展部長了嗎？主計長好大，想給就給，不想給就不給，完全沒有法制觀念，這樣的主計長何其可怕，這樣的中央高官人民好怕。

國民黨團強調，為國爭光選手的國光獎金只會多不會少，未來若教育部或未來體育發展部要減少國光獎金金額，國民黨團第一個跳出來反對，相關辦法送立法院備查，國民黨團絕對會否決民進黨政府要求減少發放國光獎金的相關修正。國民黨團全力支持國光獎金的預算，明年教育部體育署針對優秀選手及教練獎勵金預算編列約1億5231萬元，教育部體育署認為若有不足，必須先跟全民說清楚講明白。

國民黨團指出，陳淑姿配合民進黨立委的發言，凸顯主計長的威權心態且毫無法治觀念。更可惡的是，為了阻擋財劃法修法，民進黨從中央官員到民意代表還是只想「集權又集錢」。要照顧選手不只發放選手獎金，選手的軟硬設備及訓練環境、學習資源都是由地方政府、學校師長、教練、家長四處去籌錢，現在連學校的跑道、場館更新，都要中央及地方民代向教育部申請補助才能勉強修繕，難道民進黨政府高官都忘了嗎？不要現在選手拿了世界冠軍就想抺黑在野黨、帶風向，令人不齒。

國民黨團總結，此次世界12強棒球賽，國手為國爭光，各地方縣市政府想加發獎金鼓勵選手苦無財源，顯示中央與地方財源分配的不公及扭曲，中央滿手現金想給誰就給誰，不想給誰就不給，今天陳淑姿的發言就是如此。這不是威權心態是什麼？陳淑姿、民進黨立委郭國文發言前搞清楚法令規定，很難嗎？