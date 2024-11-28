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賴總統將過境夏威夷 王定宇建議探視受訓聯兵營

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
賴總統將出訪南太友邦，民進黨立委王定宇詢問，我國有聯兵營正在夏威夷受訓，賴總統過境期間是否前往探視慰勉？記者劉學聖／攝影
賴總統將出訪南太友邦，民進黨立委王定宇詢問，我國有聯兵營正在夏威夷受訓，賴總統過境期間是否前往探視慰勉？記者劉學聖／攝影

賴總統首度出訪南太3個友邦，途中將過境美國夏威夷停留2天，民進黨立委王定宇今天詢問，賴總統過境夏威夷期間能不能到當地駐外館處看一下？同時我方有一個聯兵營在當地受訓，能不能去鼓勵官兵一下？不過外交部長林佳龍回應「這是你的看法」。

賴總統上任後首度出訪南太三友邦，行程正式曝光，台灣時間本周六（30日）下午啟程，將於台灣時間12月1日抵達夏威夷，訪團預計在夏威夷停留兩晚，隨後陸續訪問馬紹爾群島、吐瓦魯；過境關島，最後訪問帛琉，6日當天傍晚返抵國門。

賴總統此行過境夏威夷、關島而非美國本土，曾引起國內討論，王定宇在立法院外交國防委員會詢問，賴總統此行除了3友邦外，有沒有還會去「未知的國家」？林佳龍回答沒有。王定宇進一步詢問，賴總統過境夏威夷期間能不能到當地駐外館處看一下？同時我方有一個聯兵營在當地受訓，能不能去鼓勵官兵一下？林佳龍回應「這是你的建議」、「這是你的看法，都很寶貴。」

王定宇再詢問，除了AIT主席外，美方還有沒有行政層級的訪賓？林佳龍表示，過境若有安排，涉及雙邊以及總統府，會適時對外說明。

國民黨立委羅智強則質疑，他過去也曾隨馬英九前總統出訪，過去通常如果過境美國，在公布行程時就會公布過境城市，為什麼今年這麼神祕？有什麼難言之隱？他說「去哪就去哪，不用吊大家胃口」，難道神祕是賴總統的風格。他進一步詢問，包括陳水扁、馬英九和蔡英文都在第一任就職3個月左右就安排出訪，而且一定過境美國西岸，為何這次是安排訪問南太？

林佳龍解釋，南太這三個友邦剛好今年底可接待元首出訪，同時今年都有選舉剛選完，也都來參加祝賀賴總統520就職；他強調，元首訪問南太友邦已經是5年前了。不過羅智強說，總統出訪過境美國西岸，可以加強民眾的安全想像，他提醒不要輕忽民眾的想法，否則也不能責怪民間會出現疑賴論的說法。

另一方面，民進黨立委陳冠廷詢問，傳出中共可能在出訪時發動聯合利劍2024C演習，林佳龍說，這個都不能排除，是可能劇本之一，呼籲北京不要把長年以來元首出訪，有過當的軍演或攻擊性的、破壞台海和平的作為。

出訪 賴清德

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