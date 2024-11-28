李柏毅：陳菊出席音樂會 旨在闡述性平法推動過程

國民黨立委李彥秀今天指出，勞動部前部長許銘春將「就業安定基金」這筆勞工的救命錢拿來拍監察院長陳菊馬屁，喊話陳菊應自請監院院調查。民進黨立委李柏毅表示，陳菊是因為當年在勞動部長任推動「性別工作平等法」才出席該活動，致詞的主題也是如何努力改善女性工作者的處境，根本無需監院調查。

李彥秀表示，許銘春被控在2022年挪用「就業安定基金」356萬元舉辦演唱會，這場「敬！前進的光」音樂會表面上是紀念「性別工作平等法」20周年，但實際上是搭建「馬屁舞台」與陳菊同框，更親自唱歌為陳菊歌功頌德，喊話陳菊是否自請調查？監察院要不要清查就安基金的濫用？

李柏毅說，陳菊在音樂會的致詞，全程內容公開透明，聚焦於「性別工作平等法」推動經歷與挑戰，講的是當年在朝小野大的局勢下，推動這部法案的艱辛，如何努力改善女性工作者的處境。他說，這些內容，句句在理、處處有據，這樣的致詞何需自請調查？

李柏毅指出，2002年「性別工作平等法」三讀通過時，陳菊正是勞委會主委，在這樣的背景下，陳菊受邀出席音樂會並致詞，是再自然不過的事。況且陳菊不清楚當時的部長許銘春有演唱橋段，純粹是以「性平法」催生者心情參加，因此可以看到致詞內容嚴肅。

李柏毅表示，李彥秀的質疑，根本是為黑而黑、惡意曲解；反觀國民黨推薦的宜蘭縣長林姿妙，如今被求刑20年，李彥秀身為國民黨副秘書長不曾道歉，整天忙著抹黑別人想轉移焦點。