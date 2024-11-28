快訊

無人能擋？解密俄新型榛果樹飛彈 軍事專家打臉普亭：老技術新包裝

遲來的表態或算計？UNIQLO為何突然表明「不用新疆棉」

愛國者飛彈維修車翻落山坡釀2傷 空軍司令部證實曝現況

聽新聞
0:00 / 0:00

李柏毅：陳菊出席音樂會 旨在闡述性平法推動過程

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委李柏毅。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委李柏毅。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委李彥秀今天指出，勞動部前部長許銘春將「就業安定基金」這筆勞工的救命錢拿來拍監察院長陳菊馬屁，喊話陳菊應自請監院院調查。民進黨立委李柏毅表示，陳菊是因為當年在勞動部長任推動「性別工作平等法」才出席該活動，致詞的主題也是如何努力改善女性工作者的處境，根本無需監院調查。

李彥秀表示，許銘春被控在2022年挪用「就業安定基金」356萬元舉辦演唱會，這場「敬！前進的光」音樂會表面上是紀念「性別工作平等法」20周年，但實際上是搭建「馬屁舞台」與陳菊同框，更親自唱歌為陳菊歌功頌德，喊話陳菊是否自請調查？監察院要不要清查就安基金的濫用？

李柏毅說，陳菊在音樂會的致詞，全程內容公開透明，聚焦於「性別工作平等法」推動經歷與挑戰，講的是當年在朝小野大的局勢下，推動這部法案的艱辛，如何努力改善女性工作者的處境。他說，這些內容，句句在理、處處有據，這樣的致詞何需自請調查？

李柏毅指出，2002年「性別工作平等法」三讀通過時，陳菊正是勞委會主委，在這樣的背景下，陳菊受邀出席音樂會並致詞，是再自然不過的事。況且陳菊不清楚當時的部長許銘春有演唱橋段，純粹是以「性平法」催生者心情參加，因此可以看到致詞內容嚴肅。

李柏毅表示，李彥秀的質疑，根本是為黑而黑、惡意曲解；反觀國民黨推薦的宜蘭縣長林姿妙，如今被求刑20年，李彥秀身為國民黨副秘書長不曾道歉，整天忙著抹黑別人想轉移焦點。

許銘春 陳菊 音樂會

延伸閱讀

不滿陳菊被扯入「演唱會案」 高雄子弟兵反嗆藍營霸凌

指許銘春花救命錢拍馬屁 李彥秀：陳菊是否自請調查

許銘春被轟用公帑辦個人演唱會 澄清僅唱「10分鐘」

許銘春駁演唱會「只演出10分鐘」 網轟玩文字遊戲：自己證實有唱

相關新聞

賴總統30日啟程出訪3友邦 將過境夏威夷、關島

賴清德總統30日將啟動就任後的首次元首外交，率團出訪我太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉，展開為期七天六夜的「繁榮南島、...

強調財劃法修法後國光獎金不砍半 國民黨團 : 只多不少

行政院主計總處主計長陳淑姿今在立法院財政委員會公開表示，未來財劃法修正後體育選手國光獎金將會減半。國民黨立院黨團傍晚駁斥...

賴總統將過境夏威夷 王定宇建議探視受訓聯兵營

賴總統首度出訪南太3個友邦，途中將過境美國夏威夷停留2天，民進黨立委王定宇今天詢問，賴總統過境夏威夷期間能不能到當地駐外...

兩岸關係沒處理好 吃萊豬啃福食換加入CPTPP只能是幻想

我國加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）受阻。蔡英文政府時期曾言我方開放進口萊豬、福食，將有助我方加入CPTPP。言中的自信，令人以為吃萊豬、啃福食，加入CPTPP近在咫尺，如今一看夢想恐成泡影。

李柏毅：陳菊出席音樂會 旨在闡述性平法推動過程

國民黨立委李彥秀今天指出，勞動部前部長許銘春將「就業安定基金」這筆勞工的救命錢拿來拍監察院長陳菊馬屁，喊話陳菊應自請監院...

賴總統接見美退伍軍團協會總會長 盼台美加強安全合作

總統賴清德今天接見美國退伍軍團協會總會長拉庫席耶，感謝協會長期支持台美交流合作，深化雙邊夥伴關係。賴總統期盼台灣和美國不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。