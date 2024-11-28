回歸本行！鄭運鵬今起接任中華顧問工程司董事長
賴清德總統執政後展開府院黨人事布局，本屆立委連任失利，一直未敲定後續職位的鄭運鵬，傳出將以工程專業接下中華顧問工程司董事長。鄭運鵬在臉書發文證實，他今起就任，「土木系畢業30年重新回到本行，請多多指教」。
隸屬新系的鄭運鵬黨務、國會歷練完整，過去數度擔任民進黨立院黨團幹事長，被視為有望接棒民進黨團總召柯建銘的得利人選。2022年地方選戰並臨危受命選桃園失敗，但失利，最終也丟失立委連任機會，但黨內認為賴政府可借重其能力，安排合適位置。
黨內日前傳出，府院現擬讓鄭運鵬接下的中華顧問工程司董座一職，該職務日前由鄭文燦市府時代副秘書長盧維屏暫代。鄭運鵬今天自己在臉書證實，他於今天就任中華顧問工程司董事長，「這裡是有歷史的專業工程法人，土木系畢業30年重新回到本行，請多多指教」。
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