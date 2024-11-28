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賴總統接見美退伍軍團協會總會長 盼台美加強安全合作

中央社／ 台北28日電
總統賴清德（右）28日接見美國退伍軍團協會總會長拉庫席耶（左）。圖／總統府提供（中央社）
總統賴清德（右）28日接見美國退伍軍團協會總會長拉庫席耶（左）。圖／總統府提供（中央社）

總統賴清德今天接見美國退伍軍團協會總會長拉庫席耶（James LaCoursiere），感謝協會長期支持台美交流合作，深化雙邊夥伴關係。賴總統期盼台灣和美國不僅在退伍軍人事務上密切交流，也能持續加強安全合作，共同守護區域與全球的和平穩定。

總統府發布新聞稿指出，賴總統今天上午接見拉庫席耶一行，訪團由退輔會主委嚴德發陪同晉見，國安會秘書長吳釗燮也在座。

賴總統致詞時，首先恭喜拉庫席耶在今年8月底當選美國退伍軍團協會總會長，並在上任後不久就率團訪問台灣，展現對台美情誼的重視。

賴總統感謝美國退伍軍團協會，不僅為美國退伍軍人政策推動貢獻力量，也長期支持台美之間的交流合作，深化雙邊的夥伴關係。在協會的努力下，美國政府展現對退伍軍人的高度重視，持續提供多元服務以及全方位照顧，台灣也從中學習很多。

賴總統說，台灣同樣重視退伍軍人，非常感謝榮民在軍中保家衛國的貢獻，希望提供他們更好的照顧，不僅中央，地方政府也一樣在推動。他在台南市長任內，曾經推動台南榮家的遷建工程，促成榮家與榮民醫院相鄰，提升榮民就醫和生活的便利性。

賴總統期盼，透過這次來訪，台灣可以學習更多美國經驗，讓未來照顧退伍榮民能有更好的作法。也期盼在拉庫席耶的支持下，台灣和美國除了在退伍軍人事務上密切交流，也能持續加強安全合作，共同守護區域和全球的和平穩定。

拉庫席耶致詞肯定台灣深知軍力對於捍衛自由的重要性，並表示這在當今動蕩的世界中尤為獨特且必要，此外，台灣的歷史代表著生存與成功，鼓舞了所有受到強權入侵威脅的國家，這些強權毫不注重人權。

拉庫席耶指出，美國享有自由，然而近幾代美國人未曾像台灣人一樣感受到來自鄰國的文攻武嚇。威脅讓人們更懂得珍惜自由，也更感激誓言捍衛人民自由的軍人。

拉庫席耶表示，美國退伍軍團協會和台灣退輔會都深知，退伍軍人的福祉是強健國防政策非常重要的一環，軍人為保護國家和人民犧牲奉獻，退伍軍人及軍眷的付出理應受到重視；雙方有共同的目標，希望銘記軍人的奉獻並持續向前邁進。

美國 退伍軍人

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