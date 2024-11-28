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【重磅快評】賴清德出訪，解放軍舞劍，川普靠譜嗎？

聯合報／ 主筆室
賴清德總統即將出訪南太友邦，國安官員藉由路透釋放安全評估訊息，指中國大陸可能利用賴總統出訪友邦與過境美國為藉口，在台灣附近進行「聯合利劍—2024C」軍事演習。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統即將出訪南太友邦，國安官員藉由路透釋放安全評估訊息，指中國大陸可能利用賴總統出訪友邦與過境美國為藉口，在台灣附近進行「聯合利劍—2024C」軍事演習。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統即將出訪南太友邦，國安官員藉由路透釋放安全評估訊息，指中國大陸可能利用賴總統出訪友邦與過境美國為藉口，在台灣附近進行「聯合利劍—2024C」軍事演習；國安官員說，大陸可能用演習測試川普政府的底線。

國安人士為中共預告軍事演習，不是第一次。賴清德國慶演說前，國安人士也替中共預告「聯合利劍—2024B」軍演；國慶結束，中共軍演上場，「聯合利劍」果然出鞘，顯示國安人士深知中共紅線與底線。

賴清德上任超過半年才進行首次出訪，已經比過去馬英九和蔡英文上任總統後首度出訪的時間延遲許多；出訪的國家，也選擇往返路線避開過境美國本土的南太友邦。其中有多少美國的因素，賴清德應該點滴在心頭。

賴清德上任後就積極安排出訪事宜；過境美國為主，出訪友邦次之，當然不在話下。但正值美國政權交接的敏感期，不願橫生波折，賴清德的元首外交計畫推延至今，終於敲定一趟不進美國本土，但達成過境美國目標的出訪行程。

總統府和外交部都不願透露賴清德過境美國細節，但媒體報導，賴清德去程與回程可能分別在夏威夷和關島停留。比起賴清德進入美國本土的可能衝擊，過境夏威夷和關島，應能降低風險。

事實上，中共目前對台軍演「聯合利劍」，就是去年四月蔡英文過境美國並會晤美國眾院議長後，中共開始採用的軍演代號。去年八月，時任副總統的賴清德過境美國，中共也舉行了海空聯合戰備警巡演練。

拜登與習近平才在秘魯APEC場邊舉行最終回合拜習會。拜登要求中共停止在台灣周邊進行破壞穩定的軍事行動；習近平則強調台灣問題是不能挑戰的紅線與底線，並點名「美方想要維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的台獨本性，慎之又慎處理台灣問題」。

習近平話音剛落，拜登已經放行賴清德過境，雖然隔離本土，但也是過境美國。大陸認定，賴清德過境停留是違反「一個中國原則」的挑釁行為；習近平大概想用軍演來提醒美國，想要維護台海和平，就必須認清問題關鍵。

2024年頭到年尾，「聯合利劍」從A演練到C，有人說看膩了，台灣民眾已無感。然而，就像拜習會的談話，其實主要是說給川普聽；中共如果再度軍演，當然也要演給川普看。

但國安人士以出口轉內銷方式劇透，並且強調中共這次是專門為了美國及其盟邦，卻彷彿一方面提醒川普「中共向你揮拳」，一方面告訴民眾「有事美國頂著」。不過，川普靠譜嗎？

川普要台灣多交保護費，但又說台灣距中國僅100多哩、距美國9000多哩，暗示美國不會出兵介入台海衝突。甚至，根據川普的交易原則，中國大陸似乎只要肯交150％到200％的額外關稅，就可以「進入」台灣，不受美國阻擋。

如果「聯合利劍」拔刀畫紅線，是在測試川普，利刃也是貼在台灣脖子上舞著的。賴清德以「繁榮南島、智慧永續」出訪南太友邦，但願他也能用智慧保台灣繁榮永續。

中共 兩岸關係 台美關係 賴清德

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