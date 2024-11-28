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不滿陳菊被扯入「演唱會案」 高雄子弟兵反嗆藍營霸凌
勞動部霸凌案延燒，前部長許銘春被控挪用「就業安定基金」356萬元辦個人演唱會，國民黨立委李彥秀質疑，許銘春用救命錢拍監察院長陳菊馬屁，陳菊也要自請調查。立委賴瑞隆回擊，陳菊以前主委身分出席活動，沒有唱歌，因致詞就被抹黑，這是政治霸凌。議員邱俊憲也批評，對陳菊的指控是為賺取政治利益，假行公義實為鬥爭。
立委賴瑞隆曾在陳菊高雄執政期間擔任新聞局長、海洋局長，為陳菊被捲入霸凌案表達不滿。他表示，性別工作平等法20周年音樂會時間2小時30分，陳菊當年積極完成立法工作，針對9個草案版本與立委溝通，直到2002年三讀通過，保障女性權益，陳菊以前主委身分受邀出席致詞，沒有唱歌，何以抹黑攻擊陳菊？
賴瑞隆痛批，李彥秀以移花接木方式，刻意連結陳菊，惡毒嘲諷、抹黑，拿陳菊當政治提款機，就是一種惡意攻擊、政治霸凌。此外，政治人物應以事實證據說話，李彥秀昧於事實刻意說謊誤導，應該負責任出面道歉；陳菊只有致詞沒有唱歌，連查證都沒有，搞錯抹黑就出來道歉，不要想藉抹黑攻擊獲取政治利益。
菊系高市議員邱俊憲也出面酸李彥秀，質問李彥秀是不是忘記，國民黨強力推薦連任的林姿妙，經過調查涉貪被求刑20年，國民黨主席朱立倫要不要自請處分一下，兼任副秘書長的李彥秀，要不要出面道歉一下？
邱俊憲說，陳菊離開政治事務圈已經很遠，卻一直都被當沙包打、被當政治提款機，大家要不要回想一下，陳菊還沒當監察院長前，多少對抹黑、攻擊，甚至是人身霸凌都硬是要她吞下去，因為她叫陳菊，所以她就必須什麼都吞下去？呼籲停止對不相干者的刻意扭曲及抹黑攻擊。
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