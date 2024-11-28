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500元紙鈔要改版？政院：卓揆支持與肯定

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

我國日前奪下世界12強棒球賽冠軍後，傳出賴總統有意將500元紙鈔改版換成本屆「台灣棒球英雄」以茲紀念。對此，行政院發言人李慧芝28日表示，卓榮泰非常支持與肯定，正蒐集各方意見中。

對於紙鈔改版，受到外界關注，行政院長卓榮泰昨日表示，在聽到各方的意見之後，很快就可以跟大家報告政府的決定是如何，以及下一步的動作。

至於何時會定案並公布，李慧芝表示，台灣體育界今年表現非常好，不論是奧運或棒球選手們，都值得肯定與鼓勵，26日當天也有一整天的慶祝活動，相信國人都非常的開心。

李慧芝說，對於紙鈔改版或紀念鈔發行，各界有很多意見，現在都在蒐集中，卓榮泰也都非常支持與肯定。待相關部會蒐集完成意見、提出相關報告後，卓榮泰會做決定與處理，將適時對外說明。

卓榮泰 奧運 體育

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