蔣萬安：雙城論壇細節溝通中 促對話有益兩岸

台北市長蔣萬安今天表示，雙城論壇細節都還在溝通中，並強調兩岸關係愈緊張愈需要溝通、交流比不交流好，促進對話對兩岸關係有正面意義。

蔣萬安今天下午赴議會接受市政總質詢，被媒體問及台北上海雙城論壇，包含上海市長龔正是否出席等議題。

蔣萬安表示，市府一直都在溝通，兩岸關係愈緊張愈需要溝通，「交流總比不交流好」，促進這樣的對話，對兩岸關係而言有正面意義。

另外，孕育許多棒球好手的東園國小因非偏鄉學校，募集交通車困難；蔣萬安說，他一知道消息就趕快聯繫，感謝關渡宮、松山慈惠堂、龍山寺及各民間團體的支持，投入資源及心力，讓東園國小少棒隊能有新的交通車。

教育局發布新聞稿表示，為支持基層棒球發展，訂有「台北市三級棒壘球重點學校補助原則」及「台北市各級學校代表本市參加全國性體育競賽補助經費申請及核銷原則」，補助北市三級棒球隊發展及參賽旅運費。

教育局說，蔣萬安得知東園國小少棒隊交通車已達報廢年限，立即指示全力協助，經過各界共襄盛舉完成經費籌措，確定今年度少棒隊將可添購全新交通車。

教育局表示，此次更換交通車，不僅能提升選手的交通安全，更象徵市府對基層棒球發展的重視，未來將積極整合選手培訓及賽事資源，打造更完善的棒球發展環境。