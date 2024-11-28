TaiwanPlus報導川普新聞引爭議 NCC主秘黃文哲：有損國家利益

公視營運的TaiwanPlus日前處理美國大選新聞，將美國總統候選人川普稱為「重罪犯」引發爭議，公視將相關新聞下架、發布聲明確認不妥，文化部長李遠認為事情嚴重。國家通訊傳播委員會（NCC）主秘黃文哲28日也表示，他個人初步認為，這種說法有損害國家利益，有民眾檢舉，將交由內容諮詢委員會認定。

立法院交通委員會28日審查明年度行政院公共工程委員會單位預算、NCC單位預算。

因公視的主管機關為文化部，但公視也受廣電法管理，且有衛廣執照，內容監理是NCC業務。發生此事件時，黃文哲也表示，有關內容是NCC權限，但相關管理是文化部權限，視個案狀況而定；如果有民眾檢舉，NCC就會進行調取影片，送外部的內容諮詢委員會討論。

28日立委指出，TaiwanPlus把川普稱為是「被定罪的重罪犯」，貽笑國際，是不是可能造成國家利益的損害？黃文哲表示，他個人初步的看法，的確有損害國家利益。不過相關法規是規定節目不得有犯法、妨害公共秩序或善良風俗，民眾若對公視報導川普事件提出檢舉會受理，但並無民眾提出。他也表示，NCC不會做內容的事前審查，會要求媒體業者積極進行內部訓練與查證。