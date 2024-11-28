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被酸「太監裝皇后」提告敗訴 金溥聰怒批檢察官不公正

聯合報／ 記者陳洛薇／台北即時報導
2024總統大選國民黨總統候選人侯友宜競辦執行長金溥聰（圖）不滿遭前立委蔡正元、邱毅汙蔑，將捍衛清白到底。圖／聯合報系資料照片
2024總統大選國民黨總統候選人侯友宜競辦執行長金溥聰（圖）不滿遭前立委蔡正元、邱毅汙蔑，將捍衛清白到底。圖／聯合報系資料照片

2024總統大選早落幕，政壇爭議還在延燒，國民黨候選人侯友宜競辦執行長金溥聰不滿遭前立委蔡正元、邱毅酸「太監裝皇后」，提告兩人公然侮辱及加重誹謗，北檢今偵結不起訴。金溥聰今天質疑，古代上衙門打官司都還可以見到判官，但檢察官卻不讓他親自去說明，「只聽對方一面之詞就判我敗訴」，金溥聰說，會提出再議，也會提出民事訴訟，捍衛清白、力爭正義到底。

台北地檢署認為，蔡正元和邱毅的整體表意是針對金溥聰先前的言論而回應，且未有性別歧視相關內容，未提到任何男性身體或性別歧視有關的內容，難認定惡意攻訐、謾罵，2人不起訴處分。

金溥聰表示，蔡正元和邱毅明明是汙蔑，檢方卻說跟與身體理由無關，檢視諸多判決，罵人「太監」的幾乎都被判有罪，金溥聰也質疑，當初刑事開庭時，檢察官通知單註明，請「告訴代理人出席」，要他不必出庭，被告都會去，原告為何不必去？這很不尋常，且判決只聽一面之詞就做判決，讓人不得不懷疑檢察官的偏頗和不公正。

金溥聰質疑，經詢問法界及律師，開庭時不需當事人到場的情況，通常是針對年老、口齒不清無法明白陳述意見者，不必親自到場，由告訴代理人到場即可，「檢察官把我當成髮禿齒搖的老人，不讓我到場，古代上衙門打官司，即使挨打也見得到判官， 不見我就判我敗訴，明顯不公正」。

金溥聰也說，根據媒體報導，邱毅當時在粉專發文稱：「而王尚志在另一篇文章裡，還強調金小刀違反了馬英九清廉的底線，所以馬英九才要切割金小刀。到底違反了什麼底線？既然存在，總會被人揭發出來的。」針對王尚智的不實指控，他也會提出告訴。

金溥聰強調，捍衛自己名譽，是他從公職一路不放棄的原則，他會用「秋菊打官司」的精神，追求法律正義的判決，「我一定會堅持到底，絕對不會容許別人心懷惡意汙滅我，一直追求正義到底」。

檢察官 邱毅 金溥聰

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