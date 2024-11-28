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【重磅快評】叫錯球員、偷酸王建民 賴清德失分棒球秀

聯合報／ 主筆室
中華隊在世界12強棒球賽奪冠，總統賴清德（後排中）日前在總統府接見棒球英雄，互動熱烈。圖／取自賴清德臉書
中華隊在世界12強棒球賽奪冠，總統賴清德（後排中）日前在總統府接見棒球英雄，互動熱烈。圖／取自賴清德臉書

中華隊12強棒球賽奪冠，政客亂蹭皆翻車，從立委到總統都不例外。賴清德總統日前在總統府接見世界冠軍球員，他雖自稱統一獅迷，卻叫錯統一球員名字，還當場偷臭「別學王建民這一點」，讓許多球迷傻眼，連民進黨自家人都搖頭，賴總統登板，卻是一場失分的棒球秀。

中華隊冠軍創造歷史，政治人物亂蹭聲量反受其害。民眾黨立委張啓楷一句「給中華隊的投手群99分，沒有滿分是怕他們驕傲」，結果被球迷灌爆臉書，質疑他是哪一咖？要給民眾黨主席柯文哲打幾分？球迷怒吼，逼得張啓楷立刻認錯，表示他是用輕鬆態度讚許國手們保持旺盛的戰鬥力和野心，他虛心接受網友指教，但多數網友仍不埋單。

民進黨立委王義川日前表示，「看到大家稱中華隊就賭爛」，為什麼球員球衣的國名是空白，「我會和大家一起努力讓台灣國家代表隊上場時，球衣上面有TAIWAN台灣國家的名」。王義川「賭爛中華隊」立刻引戰，國民黨前立委蔡正元反嗆，王義川已當民進黨不分區立委，「你就在立法院提案，不用台灣隊名義出去比賽的一概不補助，我保證國民黨不擋。」政客爽粉專也反酸，轉播球賽的緯來、愛爾達體育台都寫中華隊，賴清德擔任行政院長時也使用「中華台北」，請王義川發起正名公投、改國名公投。

12強賽後，許多球迷紛紛自嘲要填道歉表，賴總統可能也要填一張。總統府日前舉辦英雄見面會，賴總統毫不掩飾統一獅球迷的立場，一度還被提醒漏報了富邦球員名單，但他竟把當紅的MVP隊長陳傑憲叫成「陳傑凱」，誤把統一球員「小黑」邱智呈講成「邱志偉」；賴總統叫錯2位球星名字，還敢公開指正捕手林家正的打擊姿勢，令人尷尬不已。球迷忍不住留言吐槽，「威廉點主文背得滾瓜爛熟，卻記錯MVP的名字」、「真的是資深喵迷嗎？」

國家元首也難免失言，但最尷尬的是，賴總統對王牌投手林昱珉說，「我希望你能夠像王建民一樣，在美國大聯盟站穩腳步，但有一點不要跟他學習」，賴總統刻意賣一下關子才接著說，「不要受傷」；不少球員、球迷當場臉冒三條線，這不是失言，而是失態，賴總統稱讚林昱珉就好，為何要補刀偷臭王建民？王建民何許人，賴總統根本是哪壺不開提哪壺，有哪位球員願意故意受傷嗎？

不只政客受傷，亂入中華隊合照的采盟免稅店被封「黃巾之亂」，被重罰、不續約，即使捐款3000萬也被酸爆，企業形象受挫，一張照片的代價何其高。

棒球歸棒球、政治歸政治，政客跳跳三振舞就好了。中華職棒會長蔡其昌說得好：「球員才是主角，應該把舞台、鎂光燈焦點都放在球員身上。」不過，這句話知易行難，多數政客身體比嘴巴誠實，只要看見光就變飛蛾撲火，最後引火上身、得不償失；即使總統府搭好舞台，總統也不該喧賓奪主，賴總統和賴球迷角色大不同，「賴維拉」初登板，顯然是牛棚放火。

世界棒球12強 林家正 賴清德 陳傑憲

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