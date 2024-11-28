快訊

莊人祥道歉了！疾管署「土皇帝」霸凌確定 涉案組長遭調職記過

要與高雄拚搏演唱會經濟 蔣萬安表態：未來全面停徵娛樂稅

南韓暴雪交通大亂…男子「滑雪上班」影片曝光 韓媒起底超狂身分

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統30日啟程出訪3友邦 將過境夏威夷、關島

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統30日將啟動就任後的首次元首外交，率團出訪我太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉，展開為期7天6夜的「繁榮南島、智慧永續」。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統30日將啟動就任後的首次元首外交，率團出訪我太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉，展開為期7天6夜的「繁榮南島、智慧永續」。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統30日將啟動就任後的首次元首外交，率團出訪我太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉，展開為期七天六夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅。府方人士今天證實，訪團此行將過境美國夏威夷以及關島

賴總統首度出訪以「繁榮南島、智慧永續」為主軸，台灣時間30日下午啟程，將於台灣時間12月1日抵達夏威夷，訪團預計在夏威夷停留兩晚，隨後前往下一站馬紹爾群島，停留一晚後，賴總統將在4日造訪吐瓦魯；接下來則將飛往此行的第二個過境地點關島，4日在當地停留一晚後，訪團將於5日飛抵帛琉，6日離開帛琉，當天傍晚返抵國門。

針對過境事宜，府方人士表示，元首外交行之有年，這次也不會有例外，將依循慣例與台美默契，並秉持「安全、尊嚴、便利、舒適」的四項過境原則。

據了解，賴總統過境期間，預計會見「老朋友」，也會前往夏威夷智庫「東西中心」（EWC）進行閉門交流會談，另不排除在智庫發表演說，此外也將參與僑宴，並安排其他參訪行程。

對於賴總統首度出訪，總統府發言人郭雅慧日前表示，賴總統期許核心目標達到三個永續，包括智慧永續，與友邦分享經驗，共同建立經濟韌性；民主永續，藉由此行與有共同價值理念的民主夥伴深化合作；邦誼永續，期盼兩國未來攜手前行，創造雙方人民福祉。

出訪 夏威夷 賴清德 關島

延伸閱讀

賴總統首度出訪友邦！ 30日啟程訪馬紹爾、吐瓦魯、帛琉

傳我將對美大規模軍購 總統府：目前無新一階段討論

川普回鍋台美貿易倡議添變數？ 府：有信心更深化

積極爭取致電川普？總統府：目前沒致電祝賀之意

相關新聞

賴總統30日啟程出訪3友邦 將過境夏威夷、關島

賴清德總統30日將啟動就任後的首次元首外交，率團出訪我太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉，展開為期七天六夜的「繁榮南島、...

運動部掛牌邁進一大步 一部一署三中心草案過初審

立法院司法及法制、教育及文化委員會今天併案審查行政院、朝野立委所提運動部組織法草案等一部一署三中心的法案，由於朝野立委支...

不滿陳菊被扯入「演唱會案」 高雄子弟兵反嗆藍營霸凌

勞動部霸凌案延燒，前部長許銘春被控挪用「就業安定基金」356萬元辦個人演唱會，國民黨立委李彥秀質疑，許銘春用救命錢拍監察...

影／《軍情站》台灣造船吹起軍工潮 奢華遊艇展都有無人艇出沒

暌違六年，台灣國際遊艇展自今(28)日起至12月1日在高雄愛河口的亞灣、光榮與駁二碼頭舉行。除了國際遊艇代理商，國內眾多...

CPTPP大會學者為台灣發聲 籲去政治化啟動入會程序

一連兩天的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會年度大會今天登場，台灣入會受阻引發關注，多位與會學者為台灣發聲...

蔣萬安：雙城論壇細節溝通中 促對話有益兩岸

台北市長蔣萬安今天表示，雙城論壇細節都還在溝通中，並強調兩岸關係愈緊張愈需要溝通、交流比不交流好，促進對話對兩岸關係有正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。